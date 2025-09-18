Secciones
Mundo

"Meses difíciles en lo personal": el mensaje de María José Quintanilla que generó preocupación

La animadora de Mega y cantante compartió a través de sus redes sociales una publicación que posteriormente eliminó.

María José Quintanilla. María José Quintanilla.
Hace 2 Hs

La cantante y animadora María José Quintanilla sorprendió a sus seguidores luego de compartir una publicación en redes sociales que rápidamente dio pie a especulaciones sobre su situación sentimental.

El mensaje, que más tarde decidió eliminar, fue rescatado por el portal Infama, que difundió la captura. En él, la intérprete nominada a los Premios Cordillera por Canción del Año escribió: “Mañana comenzamos una nueva etapa, un nuevo comienzo”.

La emoción de María José Quintanilla tras importante logro musical: "Las vueltas de la vida"

La emoción de María José Quintanilla tras importante logro musical: Las vueltas de la vida

En la misma publicación, la ex integrante de Rojo Fama Contrafama reflexionó sobre los últimos meses: “Han sido meses lindos y bellos en lo profesional, duros y difíciles en lo personal (lo sabrán porque seguro haré canciones con todo)”.

Pese a lo complejo de sus declaraciones, Quintanilla también destacó el rol de la música en su vida: “Ahí está siempre mi compañera música, que llega para recordarme lo afortunada que soy de su mano, ustedes parientes que me llenan de energía y amor”, expresó la actual rostro de Mega y conductora de La Hora de Jugar.

María José Quintanilla explotó en redes sociales tras la filtración de un video: “Tengo rabia y pena”

María José Quintanilla explotó en redes sociales tras la filtración de un video: “Tengo rabia y pena”

Las palabras de la artista encendieron nuevamente las versiones sobre un eventual quiebre matrimonial, rumores que comenzaron a circular en julio pasado. En ese entonces, ella misma intentó bajarle el tono a las especulaciones con otro mensaje en redes: “Días de mucho trabajar. Pero para bailar nunca es tanto cansancio. PD: esa manito todo que ver”. 

Temas Santiago de ChileChile
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Inesperado giro en Mundos Opuestos: revelaron quién será el próximo eliminado del reality

Inesperado giro en Mundos Opuestos: revelaron quién será el próximo eliminado del reality

Gabriel Boric y el Mono Sánchez protagonizaron un divertido cruce en La Pampilla: Me caía mal...

Gabriel Boric y el "Mono" Sánchez protagonizaron un divertido cruce en La Pampilla: "Me caía mal..."

VIDEO. Julia Vial explotó sin filtros contra la doctora María Luisa Cordero y la trató de alacrán

VIDEO. Julia Vial explotó sin filtros contra la doctora María Luisa Cordero y la trató de "alacrán"

Un equipo del matinal de Canal 13 fue agredido durante un despacho: Están lanzando piedras

Un equipo del matinal de Canal 13 fue agredido durante un despacho: "Están lanzando piedras"

Mega reestructura su parrilla con Coliseo: ¿cuándo se estrena el nuevo programa de humor?

Mega reestructura su parrilla con "Coliseo": ¿cuándo se estrena el nuevo programa de humor?

Lo más popular
Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”
1

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta
2

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei
3

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista
4

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes
5

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord
6

Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord

Más Noticias
Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Fiestas Patrias 2025: por qué Chile celebra su independencia cada 18 de septiembre

Fiestas Patrias 2025: por qué Chile celebra su independencia cada 18 de septiembre

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Comentarios