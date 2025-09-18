"Meses difíciles en lo personal": el mensaje de María José Quintanilla que generó preocupación

La cantante y animadora María José Quintanilla sorprendió a sus seguidores luego de compartir una publicación en redes sociales que rápidamente dio pie a especulaciones sobre su situación sentimental.
El mensaje, que más tarde decidió eliminar, fue rescatado por el portal Infama, que difundió la captura. En él, la intérprete nominada a los Premios Cordillera por Canción del Año escribió: “Mañana comenzamos una nueva etapa, un nuevo comienzo”.
En la misma publicación, la ex integrante de Rojo Fama Contrafama reflexionó sobre los últimos meses: “Han sido meses lindos y bellos en lo profesional, duros y difíciles en lo personal (lo sabrán porque seguro haré canciones con todo)”.
Pese a lo complejo de sus declaraciones, Quintanilla también destacó el rol de la música en su vida: “Ahí está siempre mi compañera música, que llega para recordarme lo afortunada que soy de su mano, ustedes parientes que me llenan de energía y amor”, expresó la actual rostro de Mega y conductora de La Hora de Jugar.
Las palabras de la artista encendieron nuevamente las versiones sobre un eventual quiebre matrimonial, rumores que comenzaron a circular en julio pasado. En ese entonces, ella misma intentó bajarle el tono a las especulaciones con otro mensaje en redes: “Días de mucho trabajar. Pero para bailar nunca es tanto cansancio. PD: esa manito todo que ver”.