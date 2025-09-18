Mon Laferte alzó la voz en medio de la polémica por sueldos impagos: "Me pone triste que no se respete su trabajo"

Mon Laferte atraviesa un momento clave en su carrera con el próximo estreno de Femme Fatale, su nuevo álbum de estudio. En las últimas semanas, la artista ha compartido adelantos del proyecto, entre ellos uno de los anuncios más comentados: su colaboración con la argentina Nathy Peluso, cuyo tema será lanzado este viernes.
Sin embargo, la promoción del disco se vio opacada por una polémica que estalló en redes sociales. A través de TikTok, una usuaria identificada como Miss Loot, quien participó como bailarina en el videoclip de Para todas las tiranas, denunció públicamente no haber recibido el pago por su trabajo en la producción.
“Me da mucha pena decir esto porque son dos artistas a las que admiro, pero sé perfectamente que Mon Laferte está al tanto de la situación y, aun así, decidió lanzar el videoclip. De Nathy Peluso no estoy segura si lo sabe, pero Mon sí, porque forma parte de la producción”, aseguró en un video que rápidamente se viralizó.
La bailarina profundizó en su acusación y cuestionó directamente la ética detrás del proyecto:
“Yo tendría vergüenza de sacar un proyecto sabiendo que nadie del equipo ha cobrado. La gente no vive de trabajar con una famosa, vive de que le paguen. Por favor, denos el dinero que nos corresponde”, expresó.
¿Qué dijo Mon Laferte tras la denuncia?
La controversia generó tal presión en redes sociales que ambas cantantes respondieron. Peluso fue la primera en pronunciarse y negó cualquier conocimiento del problema: “What… ¡Yo no tenía ni idea! A mí me invitaron a este videoclip, no formo parte de la producción”, escribió en sus historias de Instagram.
“Voy a hablar con Monsita, seguro que no sabe nada tampoco. ¡Lo siento! Espero que les paguen urgente como se debe, porque lo dieron todo y fueron muy bellas y trabajadoras”, sumó.
Por su parte, Mon Laferte reaccionó desde sus redes sociales con sorpresa e indignación: “¡Hola cariño, me parece terrible! ¿Cómo que no les han pagado? Ahora mismo me pongo en esto, pero ¿quién te dijo que yo soy de la producción? Yo soy artista, no productora”, aclaró.
“La productora es de España y yo vivo en México, yo ni idea de qué productora es, pero me parece de lo más bajo”, señaló, según consignó The Clinic.
Por último, la artista lamentó que la denuncia empañe el lanzamiento de su nuevo trabajo musical. “Me pone triste que no se respete su trabajo y que Nathy y yo salgamos perjudicadas por la culpa de otras personas. Como dije antes, ahora mismo me pongo en ello. Cariños”, sentenció.