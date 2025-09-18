¿Retiro espiritual? El motivo por el que Karol Lucero viajó a Costa Rica tras la polémica por su infidelidad

Tras verse envuelto en la polémica por una supuesta infidelidad a su esposa con la DJ Isi Glock, Karol Lucero emprendió un viaje a Costa Rica en lo que él describe como una búsqueda de introspección.
Durante su estadía, el ex Yingo ha compartido en sus redes sociales imágenes de los paradisíacos paisajes del país centroamericano. Sin embargo, en las últimas horas decidió aclarar el verdadero motivo de su viaje ante los cuestionamientos recibidos.
A través de sus historias de Instagram, Karol respondió a las preguntas de sus seguidores. Consultado sobre si se trataba de un retiro espiritual, enfatizó que “es falso” y agregó que “la prensa inventó eso y hay gente que cree”.
“Solo vine a un viaje en busca de retrospección y a disfrutar la vida, que es muy corta para desperdiciarla”, subrayó.
“Seguiré viajando”: el mensaje de Karol Lucero en medio de las especulaciones
El comunicador también se refirió a los rumores sobre su regreso, aclarando que “también dijeron que solo era pasaje de ida y vuelvo el 18 para pasar Fiestas Patrias en familia”.
Además, adelantó que “posteriormente seguiré viajando”, aunque no entregó más detalles sobre sus futuros destinos.