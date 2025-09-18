Subsidio al agua en Chile: quiénes pueden postular al beneficio que cubre hasta 85% de la cuenta

Subsidio al agua en Chile: ¿cómo es el trámite y quiénes pueden acceder?

La postulación al subsidio se realiza de manera presencial en la municipalidad correspondiente al domicilio del interesado. El documento más importante es la última boleta de agua pagada, y en caso de morosidad, se debe presentar el convenio de pago si ya se ha realizado. Este trámite está disponible en cualquier época del año y no tiene costo.