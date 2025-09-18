Subsidio al agua en Chile: quiénes pueden postular al beneficio que cubre hasta 85% de la cuenta

El Subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado busca apoyar a los hogares más vulnerables del país, aliviando el costo de las cuentas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.
Este beneficio permite que las familias no tengan que destinar una parte significativa de sus ingresos mensuales a estos servicios básicos. Dependiendo de la situación socioeconómica de cada hogar, el subsidio puede cubrir entre un 25% y un 85% del valor total de la cuenta.
Para ser beneficiario del subsidio, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser residente permanente del domicilio donde se solicita el subsidio, ya sea como propietario, arrendatario, usufructuario o allegado externo.
- Que el domicilio cuente con conexión a la red de agua potable.
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH).
- Ser jefe o jefa de hogar, según lo consigne el RSH.
- Estar al día en los pagos del servicio de agua potable, alcantarillado o sistema de agua potable rural; en caso de tener deuda, haber repactado o contar con un convenio de pago.
- Cumplir con el requisito de incapacidad de pago, es decir, destinar más del 5% de los ingresos mensuales al pago de la cuenta.
Subsidio al agua en Chile: ¿cómo es el trámite y quiénes pueden acceder?
La postulación al subsidio se realiza de manera presencial en la municipalidad correspondiente al domicilio del interesado. El documento más importante es la última boleta de agua pagada, y en caso de morosidad, se debe presentar el convenio de pago si ya se ha realizado. Este trámite está disponible en cualquier época del año y no tiene costo.
Quienes resulten beneficiarios verán cubierto un porcentaje del pago mensual de un consumo máximo de 13 metros cúbicos de agua potable y alcantarillado. El subsidio tiene una vigencia de hasta tres años y puede renovarse por otros tres, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos. Es importante destacar que la renovación no es automática, sino que debe solicitarse nuevamente en el municipio correspondiente.