Un temblor de magnitud 3,0 se registro en la región chilena de Coquimbo: ¿dónde fue el epicentro?

Según lo reportes preliminares, no se han registrado daños a personas, infraestructura ni afectación a los servicios básicos.

Sismo en Chile. Sismo en Chile. FOTO/ISTOCK.
Hace 1 Hs

Un sismo de magnitud 3,0 se sintió este jueves en la zona centro-norte del país, informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

Según los datos entregados por el organismo, el epicentro del movimiento se localizó a 24 km al norte de Canela Baja, en la región de Coquimbo, y presentó una profundidad de 56 km.

Alarma en el norte de Chile: un temblor de 5,9 grados sacudió a la región de Antofagasta esta madrugada

Hasta el momento, la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) a través de Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras ni interrupciones en servicios básicos como consecuencia del temblor.

Cuál fue el terremoto más letal en la historia de Chile

En una tierra moldeada por la furia de las placas tectónicas, los terremotos son una constante en la historia de Chile. El país, ubicado en el Anillo de Fuego del Pacífico, ha experimentado los sismos más potentes del mundo, tragedias que han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva.

Más allá de la fuerza inmensurable del temblor de Valdivia de 1960, o del reciente de 2010, existe una catástrofe que, por el contexto de la época y sus devastadoras consecuencias, se cobró la mayor cantidad de víctimas. Fue un evento sísmico de una magnitud considerable, pero su impacto mortal se magnificó por las condiciones en las que se encontró el país.

La noche del 24 de enero de 1939 ocurrió el terremoto más letal en la historia de Chile. Un sismo de 8.3 de magnitud se sintió desde Valparaíso y hasta Temuco, sin embargo, fue en Concepción y Chillán donde hubo más daños.

Esta actividad sísmica fue conocida como el terremoto de Chillán porque fue justo ahí donde más destrucción provocó, con solo decir que más de la mitad de sus construcciones se desplomaron.

A consecuencia del temblor, se interrumpieron los servicios de electricidad, teléfono y telégrafo, no había transporte, la estación de ferrocarril quedó en el suelo y el desastre provocó falta de alimentos y agua.

El terremoto de Chillán de 1939 es la tragedia que más víctimas fatales ha cobrado en Chile. La cifra oficial de decesos fue de 24.000, pero algunos calculan que fueron cerca de los 30.000, aunque sólo 5.685 fueron identificados.

