Así es Terrassa, la ciudad catalana que acoge la Academia de "Operación Triunfo"

Operación Triunfo 2025 ya está en marcha. El pasado 15 de septiembre se celebró la Gala 0, en la que se eligieron a los 16 concursantes que han conseguido entrar en la Academia. Un año más, el programa de Prime Video cuenta con Noemí Galera al frente, acompañada por Manu Guix como director musical, Mamen Márquez como profesora de técnica vocal y Vicky Gómez en la coreografía.