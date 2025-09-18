Secciones
Así es Terrassa, la ciudad catalana que acoge la Academia de "Operación Triunfo"

Una ciudad a solo 30 kilómetros de Barcelona con un impresionante patrimonio cultural que va desde la época romana hasta la arquitectura modernista.

Hace 3 Hs

Operación Triunfo 2025 ya está en marcha. El pasado 15 de septiembre se celebró la Gala 0, en la que se eligieron a los 16 concursantes que han conseguido entrar en la Academia. Un año más, el programa de Prime Video cuenta con Noemí Galera al frente, acompañada por Manu Guix como director musical, Mamen Márquez como profesora de técnica vocal y Vicky Gómez en la coreografía.

Las instalaciones del programa se ubican en el Parc Audiovisual de Catalunya, situado en la ciudad de Terrassa, a apenas media hora de Barcelona y en pleno entorno del Parque Natural de Sant Llorenç. Más allá de su papel como plató de televisión, Terrassa sorprende con un patrimonio histórico y artístico único, que convierte la visita a la Academia en una oportunidad para descubrir auténticas joyas culturales.

Patrimonio romano y medieval

Uno de los emblemas de la ciudad es la Seu d’Ègara, un conjunto monumental excepcional que fue sede del antiguo Obispado de Égara. Sus orígenes se remontan al siglo V, en los últimos años del Imperio Romano y los primeros siglos del cristianismo, lo que lo convierte en un enclave de gran relevancia histórica.

La ciudad también conserva la majestuosa Catedral de Sant Esperit, construida en 1593, con una fachada neogótica y elementos singulares como la capilla del Sant Crist, el Museo Parroquial o el escultórico Cristo yacente del siglo XV.

El Castillo Cartoixa de Vallparadís es otro punto de interés. Levantado en el siglo XII como fortaleza defensiva, se transformó en cartuja en el XIV. Hoy alberga salas de exposiciones del Museo de Terrassa, tanto temporales como permanentes, que narran la evolución del territorio y la vida en la comarca.

Legado modernista e industrial

Terrassa también brilla por su vínculo con el modernismo catalán. El Museo Nacional de la Ciencia y la Técnica de Cataluña, ubicado en una antigua fábrica textil modernista, muestra el impacto de los avances científicos e industriales en la región.

A ello se suma la Casa Alegre de Sagrera, antigua residencia y taller de un fabricante local del siglo XIX. Su interior conserva murales originales, obras de Alexandre de Riquer y Martínez Lozano, colecciones de arte oriental y dibujos de Mateu Avellaneda, entre otras piezas que reflejan el esplendor cultural de la época.

Una ciudad que combina música y cultura

Así, mientras los nuevos talentos de Operación Triunfo 2025 viven su experiencia en la Academia, Terrassa se convierte también en protagonista indirecta del programa. Y es que, más allá de la televisión, la ciudad ofrece un viaje a través de la historia: desde el mundo romano hasta el modernismo, pasando por la Edad Media y la revolución industrial.

Terrassa no solo alberga la Academia más famosa de la música en España, sino que también guarda un patrimonio que la consolida como uno de los tesoros culturales de Cataluña.

