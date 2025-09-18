Rauw Alejandro no consigue vender la mansión modernista que compró en Cataluña durante su relación con Rosalía

Cuando Rauw Alejandro y Rosalía eran una de las parejas más mediáticas del panorama musical, el cantante puertorriqueño decidió echar raíces en Cataluña. Enamorado de la tierra natal de la autora de Motomami, adquirió Mas Morera, una espectacular masía modernista en Manresa. Sin embargo, tras la ruptura, el inmueble se ha convertido en un problema: lleva más de año y medio en el mercado y aún no ha recibido ninguna oferta firme.
La propiedad, situada a solo cinco kilómetros del centro de Manresa y a unos 65 de Barcelona, parece tenerlo todo: vistas privilegiadas al Macizo de Montserrat, privacidad total rodeada de frutales y olivos, más de 30 hectáreas de terreno y 3.125 metros cuadrados construidos. Sin embargo, su catalogación como Bien Cultural de Interés Local supone una traba importante. Cualquier reforma debe pasar por Patrimonio, lo que limita modificaciones y multiplica la burocracia y los costes.
Fuentes cercanas a la operación reconocen que vender “una casa tan grande” es “casi imposible”, a pesar de que su precio actual, 2,2 millones de euros, podría resultar atractivo para inversores internacionales. Desde el portal Idealista señalan que la dificultad radica en que el inmueble necesita una reforma integral y no se trata de una vivienda lista para entrar a vivir, sino de un edificio histórico con requisitos legales estrictos.
Mas Morera fue construida en 1905 por el arquitecto Ignasi Oms i Ponsa y forma parte del patrimonio arquitectónico catalán. A lo largo de su historia, perteneció a figuras destacadas como el empresario textil Josep Portabella i Cots y la familia Torra, ligada al oficio zapatero y con conexiones con la conocida familia Tous.
La mansión conserva elementos únicos del modernismo: mosaicos, vidrieras curvadas, escaleras ornamentadas, bóvedas y mármoles. Cuenta con diez habitaciones —ocho de ellas suites—, salones de hasta 120 metros cuadrados, bodega propia, piscina y cuatro viviendas adicionales en la finca. A todo ello se suma una elegante escalinata, terrazas con grandes ventanales y detalles palaciegos como camas con dosel dorado y molduras originales.
Aunque varias personas han visitado la propiedad, ninguna se ha decidido a dar el paso. Los expertos no descartan que, con el paso del tiempo, el Ayuntamiento de Manresa o incluso la Generalitat puedan hacerse con la finca para darle un uso cultural o didáctico, preservando así su valor histórico.
Por ahora, Rauw Alejandro continúa esperando comprador para una auténtica joya arquitectónica que, paradójicamente, se ha convertido en uno de los capítulos más difíciles de cerrar tras su historia de amor con Rosalía.