Rauw Alejandro no consigue vender la mansión modernista que compró en Cataluña durante su relación con Rosalía

Cuando Rauw Alejandro y Rosalía eran una de las parejas más mediáticas del panorama musical, el cantante puertorriqueño decidió echar raíces en Cataluña. Enamorado de la tierra natal de la autora de Motomami, adquirió Mas Morera, una espectacular masía modernista en Manresa. Sin embargo, tras la ruptura, el inmueble se ha convertido en un problema: lleva más de año y medio en el mercado y aún no ha recibido ninguna oferta firme.