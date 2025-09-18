¿Cuál es el monto de la multa por no instalar la bandera chilena en Fiestas Patrias?

Según la Ley 20.537 y el Decreto Supremo N° 1534, no cumplir con este deber puede implicar sanciones económicas. La bandera debe izarse obligatoriamente los días 18 y 19 de septiembre, en conmemoración del aniversario de la Independencia y del Día de las Glorias del Ejército. Otras fechas, como el 21 de mayo, día de las Glorias Navales, también están contempladas, aunque la obligación para particulares fuera de edificios públicos es menor.