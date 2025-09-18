¿Cuál es el monto de la multa por no instalar la bandera chilena en Fiestas Patrias?

La bandera de Chile se vuelve a ondear en viviendas, locales comerciales y edificios públicos con la llegada de las Fiestas Patrias 2025. Sin embargo, su presencia no es solo un acto simbólico: es una obligación legal.
Según la Ley 20.537 y el Decreto Supremo N° 1534, no cumplir con este deber puede implicar sanciones económicas. La bandera debe izarse obligatoriamente los días 18 y 19 de septiembre, en conmemoración del aniversario de la Independencia y del Día de las Glorias del Ejército. Otras fechas, como el 21 de mayo, día de las Glorias Navales, también están contempladas, aunque la obligación para particulares fuera de edificios públicos es menor.
No izar la bandera en los días señalados, o hacerlo de manera incorrecta, puede acarrear multas que van de 1 a 5 UTM (Unidades Tributarias Mensuales). En términos monetarios, para septiembre de 2025, esto equivale aproximadamente a CLP $66.000 hasta $346.000, según el valor exacto de la UTM en el momento.
Fiscalización y excepciones
Carabineros de Chile tiene la facultad de fiscalizar el cumplimiento de estas normas, mientras que los Juzgados de Policía Local pueden imponer las multas correspondientes.
En el caso de quienes viven en edificios de departamentos que ya cuentan con una bandera instalada en un área visible, como la fachada principal o un asta común, no es obligatorio instalar otra en cada unidad habitacional.