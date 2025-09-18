Secciones
Mundo

¿Cuál es el monto de la multa por no instalar la bandera chilena en Fiestas Patrias?

Otras fechas, como el 21 de mayo, día de las Glorias Navales, también están contempladas, aunque la obligación para particulares fuera de edificios públicos es menor.

¿Cuál es el monto de la multa por no instalar la bandera chilena en Fiestas Patrias?
Hace 2 Hs

La bandera de Chile se vuelve a ondear en viviendas, locales comerciales y edificios públicos con la llegada de las Fiestas Patrias 2025. Sin embargo, su presencia no es solo un acto simbólico: es una obligación legal.

Según la Ley 20.537 y el Decreto Supremo N° 1534, no cumplir con este deber puede implicar sanciones económicas. La bandera debe izarse obligatoriamente los días 18 y 19 de septiembre, en conmemoración del aniversario de la Independencia y del Día de las Glorias del Ejército. Otras fechas, como el 21 de mayo, día de las Glorias Navales, también están contempladas, aunque la obligación para particulares fuera de edificios públicos es menor.

Fiestas Patrias 2025: cuándo y dónde se realiza la Parada Militar en Chile

Fiestas Patrias 2025: cuándo y dónde se realiza la Parada Militar en Chile

No izar la bandera en los días señalados, o hacerlo de manera incorrecta, puede acarrear multas que van de 1 a 5 UTM (Unidades Tributarias Mensuales). En términos monetarios, para septiembre de 2025, esto equivale aproximadamente a CLP $66.000 hasta $346.000, según el valor exacto de la UTM en el momento.

Fiscalización y excepciones

Carabineros de Chile tiene la facultad de fiscalizar el cumplimiento de estas normas, mientras que los Juzgados de Policía Local pueden imponer las multas correspondientes.

Fiestas Patrias en Chile:¿en qué regiones podría llover este 18 de septiembre?

Fiestas Patrias en Chile:¿en qué regiones podría llover este 18 de septiembre?

En el caso de quienes viven en edificios de departamentos que ya cuentan con una bandera instalada en un área visible, como la fachada principal o un asta común, no es obligatorio instalar otra en cada unidad habitacional.

Temas Santiago de ChileChileFiestas Patrias Chile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”
1

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta
2

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei
3

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista
4

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes
5

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?
6

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

Más Noticias
El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Fiestas Patrias 2025: por qué Chile celebra su independencia cada 18 de septiembre

Fiestas Patrias 2025: por qué Chile celebra su independencia cada 18 de septiembre

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Comentarios