Una empresa alemana busca trabajadores españoles: sueldos de hasta 2.400 euros y gastos de viaje incluidos

Compact Facility Services GmbH ofrece contratos de hasta dos años, jornada completa y beneficios como cursos de alemán, alojamiento asequible y pagas extra.

Hace 4 Hs

Cada año son cientos los españoles que hacen las maletas en busca de mejores oportunidades laborales en Europa. Alemania, con su mercado laboral sólido y su alta demanda de profesionales, se ha convertido en uno de los destinos favoritos. Ahora, una nueva oferta de empleo vuelve a poner al país germano en el radar de quienes desean dar un giro a su carrera.

La compañía Compact Facility Services GmbH, socio del Grupo zur Mühlen y líder en el sector de productos cárnicos y embutidos —con marcas tan conocidas como Böklunder o Gutfried—, ha lanzado tres procesos de selección para cubrir vacantes como operadores de máquinas e instalaciones en su planta de Flensburgo.

Los puestos ofertados

La empresa busca cubrir tres áreas específicas:

- Operador/a de máquinas en el área de productos frescos.

- Operador/a en el área de esterilización.

- Operador/a en el área de envasado final.

Entre las funciones destacan la supervisión del plan de producción, controles de calidad o suministro de materiales. No se exige formación académica mínima, aunque sí experiencia previa en la industria alimentaria, producción o gastronomía, además de disponibilidad para trabajar en turnos de mañana, tarde o noche.

Condiciones laborales

Compact Facility Services ofrece un contrato de uno o dos años, jornada completa de 38,75 horas semanales de lunes a viernes y un salario de entre 2.100 y 2.400 euros brutos mensuales, más pagas extra de vacaciones, Navidad y subsidios por turnos.

A estos incentivos se suma que la empresa cubre los gastos de viaje a Alemania y facilita alojamiento en habitación compartida amueblada por 285 euros al mes con todos los gastos incluidos. También brinda programas de formación, cursos gratuitos de alemán, descuentos en marcas asociadas y acceso al fitness corporativo.

Cómo postularse

Los interesados deberán inscribirse a través del portal de empleo donde están publicadas las vacantes, pulsar en el botón de inscripción y adjuntar su CV actualizado en inglés o alemán.

Con estas condiciones, la oferta se perfila como una oportunidad atractiva para quienes busquen experiencia internacional y estabilidad en un entorno laboral en crecimiento.

