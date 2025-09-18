Una empresa alemana busca trabajadores españoles: sueldos de hasta 2.400 euros y gastos de viaje incluidos

Cada año son cientos los españoles que hacen las maletas en busca de mejores oportunidades laborales en Europa. Alemania, con su mercado laboral sólido y su alta demanda de profesionales, se ha convertido en uno de los destinos favoritos. Ahora, una nueva oferta de empleo vuelve a poner al país germano en el radar de quienes desean dar un giro a su carrera.