Una empresa alemana busca trabajadores españoles: sueldos de hasta 2.400 euros y gastos de viaje incluidos

Cada año son cientos los españoles que hacen las maletas en busca de mejores oportunidades laborales en Europa. Alemania, con su mercado laboral sólido y su alta demanda de profesionales, se ha convertido en uno de los destinos favoritos. Ahora, una nueva oferta de empleo vuelve a poner al país germano en el radar de quienes desean dar un giro a su carrera.
La compañía Compact Facility Services GmbH, socio del Grupo zur Mühlen y líder en el sector de productos cárnicos y embutidos —con marcas tan conocidas como Böklunder o Gutfried—, ha lanzado tres procesos de selección para cubrir vacantes como operadores de máquinas e instalaciones en su planta de Flensburgo.
Los puestos ofertados
La empresa busca cubrir tres áreas específicas:
- Operador/a de máquinas en el área de productos frescos.
- Operador/a en el área de esterilización.
- Operador/a en el área de envasado final.
Entre las funciones destacan la supervisión del plan de producción, controles de calidad o suministro de materiales. No se exige formación académica mínima, aunque sí experiencia previa en la industria alimentaria, producción o gastronomía, además de disponibilidad para trabajar en turnos de mañana, tarde o noche.
Condiciones laborales
Compact Facility Services ofrece un contrato de uno o dos años, jornada completa de 38,75 horas semanales de lunes a viernes y un salario de entre 2.100 y 2.400 euros brutos mensuales, más pagas extra de vacaciones, Navidad y subsidios por turnos.
A estos incentivos se suma que la empresa cubre los gastos de viaje a Alemania y facilita alojamiento en habitación compartida amueblada por 285 euros al mes con todos los gastos incluidos. También brinda programas de formación, cursos gratuitos de alemán, descuentos en marcas asociadas y acceso al fitness corporativo.
Cómo postularse
Los interesados deberán inscribirse a través del portal de empleo donde están publicadas las vacantes, pulsar en el botón de inscripción y adjuntar su CV actualizado en inglés o alemán.
Con estas condiciones, la oferta se perfila como una oportunidad atractiva para quienes busquen experiencia internacional y estabilidad en un entorno laboral en crecimiento.