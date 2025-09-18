Aitana y Alejandro Sanz lideran la representación española en los Latin Grammy 2025

El puertorriqueño Bad Bunny vuelve a confirmarse como el gran fenómeno global de la música latina. Con 12 nominaciones a los Latin Grammy 2025, el artista lidera la lista de candidatos a la 26ª edición de los premios, que se entregarán el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y que serán retransmitidos por TelevisaUnivision.