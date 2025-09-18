Aitana y Alejandro Sanz lideran la representación española en los Latin Grammy 2025

El puertorriqueño Bad Bunny vuelve a confirmarse como el gran fenómeno global de la música latina. Con 12 nominaciones a los Latin Grammy 2025, el artista lidera la lista de candidatos a la 26ª edición de los premios, que se entregarán el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y que serán retransmitidos por TelevisaUnivision.
Su séptimo álbum, DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DTMF), publicado el pasado 5 de enero, ha irrumpido en todas las categorías principales: álbum del año, grabación del año y canción del año (estas dos últimas con doble nominación gracias a Baile inolvidable y DTMF).
La ofensiva española
España también tendrá una presencia destacada en la gala, con Aitana y Alejandro Sanz a la cabeza, ambos con cuatro nominaciones.
Aitana compite en mejor álbum pop contemporáneo y mejor álbum vocal pop por Cuarto Azul, además de figurar en mejor diseño de empaque (Christian Molina) y mejor producción del año (Nico Cotton).
Alejandro Sanz opta a álbum del año y mejor álbum pop contemporáneo por ¿Y ahora qué?, además de estar en grabación del año y canción del año con Palmeras en el jardín.
El madrileño Leiva suma también cuatro menciones, entre ellas mejor álbum de rock por Gigante y mejor canción pop/rock por Ángulo muerto. Comparte otra nominación en esa categoría con Joaquín Sabina y Benjamín Prado por Un último vals.
Otros nombres españoles presentes son:
- Dani Martín, en mejor álbum de pop/rock con El último día de nuestras vidas.
- Valeria Castro, en mejor álbum de cantautor por El cuerpo después de todo.
- Silvia Pérez Cruz y Juan Falú, en mejor álbum de música folclórica por Lentamente.
- Guitarricadelafuente, en mejor vídeo musical con Full Time Papi.
- En flamenco, compiten Kiki Morente (Azabache), Andrés Barrios (KM.0), Las Migas (Flamencas) y Ángeles Toledano (Sangre Sucia).
Además, varios artistas españoles figuran de forma indirecta en nominaciones de producción del año, como Manuel Carrasco (Museo del Prado, producido por Nico Cotton), Lola Índigo (La Reina, con Andrés Torres y Mauricio Rengifo) y Ana Mena (Carita Triste, con los mismos productores).
Rivalidades y regresos en la música latina
La competencia será intensa. Los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso llegan con 10 nominaciones gracias a Papota, incluido álbum del año. El mexicano Edgar Barrera también suma diez menciones, destacando por Si antes te hubiera conocido, compuesta para Karol G.
Entre los nombres consolidados aparecen Natalia Lafourcade (ocho candidaturas con Cancionera), Gloria Estefan (álbum del año con Raíces), Shakira (Soltera en canción pop), Maluma (Cosas pendientes en canción urbana) y la brasileña Liniker, que compite con seis menciones por Caju.
La categoría de mejor nuevo artista refleja la diversidad de la escena con nombres como el español Yerai Cortés, la cubana Camila Guevara, la brasileña Sued Nunes o la mexicana Ruzzi.
Con un cartel en el que España aporta peso propio y Latinoamérica despliega una gama de talentos emergentes y consagrados, los Latin Grammy 2025 prometen una gala vibrante y muy disputada.