Fiestas Patrias 2025: cuándo y dónde se realiza la Parada Militar en Chile

Uno de los eventos más emblemáticos de las Fiestas Patrias en Chile es la Parada Militar, que cada año reúne a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden para desfilar ante las autoridades más importantes del país, encabezadas por el presidente, Gabriel Boric.
El desfile se ha consolidado como un panorama familiar imperdible, atrayendo tanto a adultos como a niños en una jornada que coincide con un feriado irrenunciable, dedicado a celebrar las Glorias del Ejército.
Para quienes no puedan asistir de manera presencial, la Parada Militar se transmite a través de una cadena nacional de televisión, uniendo a los distintos canales del país para que todos los chilenos puedan disfrutar del espectáculo que, desde 1896, se realiza en el Parque O’Higgins.
Detalles de la Parada Militar 2025:
Fecha y hora: 19 de septiembre, desde las 11
Lugar: Elipse del Parque O’Higgins.
Una tradición que no solo refleja el orgullo y la historia de Chile, sino que también invita a vivir una jornada llena de ceremonias, desfiles y homenajes a quienes sirven al país.