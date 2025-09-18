Un banco internacional advierte sobre la necesidad de modificar el esquema cambiario argentino

En cuanto al tipo de cambio, Barclays destaca que el nivel real actual es 30% más débil que en 2010, cuando la economía crecía con un déficit de cuenta corriente del 0,4% del PBI. También lo compara con el período entre mayo de 2018 y julio de 2019, cuando el tipo de cambio era 20% más débil que el actual. Con base en estos antecedentes, los analistas consideran que un nuevo techo cambiario, 40% por encima del nivel actual en términos reales, sería creíble, consignó el diario "Ámbito".