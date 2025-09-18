Cómo es la vida de Luis Miguel en Madrid: nueva casa, noches de ocio y vida en pareja junto a Paloma Cuevas

Aunque dispone de una casa en La Finca, Paloma Cuevas vive en un piso cercano al Parque del Oeste, donde comparte su día a día con sus hijas menores y sus padres. La diseñadora está especialmente pendiente de su padre, el torero retirado Victoriano Valencia, de 92 años, cuya avanzada edad requiere cuidados constantes. Esta responsabilidad familiar explica que la cordobesa no se traslade a la nueva residencia de Luis Miguel, algo que él comprende y respeta.