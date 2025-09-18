Cómo es la vida de Luis Miguel en Madrid: nueva casa, noches de ocio y vida en pareja junto a Paloma Cuevas

Luis Miguel ha encontrado un nuevo hogar bajo el cielo de Madrid. El Sol de México, que desde hace tres años mantiene una sólida relación con la diseñadora Paloma Cuevas, ha decidido instalarse definitivamente en la capital española, donde ha estrenado una vivienda de lujo en la urbanización Los Lagos 2, una de las más exclusivas y seguras de la ciudad.
Reservado y celoso de su intimidad, el artista buscaba un espacio blindado en el que poder disfrutar de la tranquilidad. Sin embargo, eso no significa que viva aislado. Muy al contrario, el cantante frecuenta con asiduidad el centro de Madrid, donde reside su pareja, y aprovecha para disfrutar de la vida cultural y nocturna de la capital.
Aunque dispone de una casa en La Finca, Paloma Cuevas vive en un piso cercano al Parque del Oeste, donde comparte su día a día con sus hijas menores y sus padres. La diseñadora está especialmente pendiente de su padre, el torero retirado Victoriano Valencia, de 92 años, cuya avanzada edad requiere cuidados constantes. Esta responsabilidad familiar explica que la cordobesa no se traslade a la nueva residencia de Luis Miguel, algo que él comprende y respeta.
El cantante se ha integrado en esta dinámica, acompañando a Paloma en sus rutinas y adaptándose a la vida familiar. De hecho, fue él quien organizó el 53 cumpleaños de la diseñadora, al que asistieron sus padres, Paloma y Victoriano, en una muestra de la cercanía que mantiene con ellos.
Noches madrileñas y discreción
Lejos de mantenerse en un segundo plano, Luis Miguel disfruta de la vida social madrileña. Sus salidas incluyen visitas a locales icónicos como el piano bar Tony 2, convertido en punto de encuentro para muchos mexicanos residentes en España, y cenas en restaurantes de prestigio, en los que no duda en reservar mesas completas para preservar la discreción que tanto valora.
Entre España y México, el artista parece haber encontrado un equilibrio personal y profesional. Aunque sus compromisos lo llevan a su país natal con frecuencia, Madrid se ha consolidado como su lugar de referencia. Allí le esperan el amor de Paloma Cuevas, la vida cultural de la capital y una nueva casa que simboliza esta etapa estable y luminosa en su trayectoria.