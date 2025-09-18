La historia de amor de Ricardo Darín y Florencia Bas: "la vi pasar casi como un tema musical"

A pesar de que parecía un encuentro fugaz, el destino los volvió a unir al día siguiente. Se encontraron de nuevo por casualidad, una "casualidad un poco causalidad", en palabras del actor. El romance floreció a partir de ese encuentro torpe y espontáneo en Corrientes y Talcahuano, un amor que lleva más de tres décadas. El actor concluyó, en broma, que hoy en día esos encuentros son menos comunes y que las parejas se conocen a través de las redes.