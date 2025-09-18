Andy y Lucas, en plena tormenta: acusaciones, indirectas y un futuro incierto para el dúo

Quién manda en el grupo

En la misma entrevista, Lucas detalló cómo se reparten las responsabilidades y los ingresos dentro del dúo: “Le dije que iba a ser yo el empresario del grupo, porque era el más solvente. Yo puse el dinero y desde entonces lo llevo todo. Yo soy el que paga a los músicos, el que paga por sonido, el que paga al propio Andy, el que lleva el merchandising, el que habla con nuestro representante...”, explicó.