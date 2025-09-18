Andy y Lucas, en plena tormenta: acusaciones, indirectas y un futuro incierto para el dúo

La relación entre Andy y Lucas atraviesa su momento más delicado. Tras más de dos décadas de éxitos, las recientes declaraciones de Lucas en el programa Me quedo conmigo (Mediaset Infinity), presentado por la psicóloga Alicia González, han abierto una grieta que amenaza con dejar en suspenso el futuro del dúo gaditano.
“No quiero tirarle por los suelos, pero no tiene disciplina. [...] No vale para hacer eso. Es como si yo intento ser cámara, pues no valgo. No quiero dejarlo por los suelos, pero es que no”, lanzó Lucas en referencia a Andy, en un mensaje que no pasó desapercibido.
Las indirectas de Andy
Desde entonces, Andy ha respondido a través de sus redes sociales con frases enigmáticas que muchos de sus seguidores interpretan como dardos hacia su compañero.
“Gana en silencio, deja que piensen que estás perdiendo”, fue el primero de los mensajes que compartió en Instagram. Luego llegaron otros como: “Toda deuda se paga. Toda verdad se revela. Ley de vida”, “El tiempo siempre pone la verdad donde todos puedan verla” o “Es curioso cómo el que falla, siempre encuentra una forma de hacerse la víctima”.
Quién manda en el grupo
En la misma entrevista, Lucas detalló cómo se reparten las responsabilidades y los ingresos dentro del dúo: “Le dije que iba a ser yo el empresario del grupo, porque era el más solvente. Yo puse el dinero y desde entonces lo llevo todo. Yo soy el que paga a los músicos, el que paga por sonido, el que paga al propio Andy, el que lleva el merchandising, el que habla con nuestro representante...”, explicó.
El cantante reconoció que esa carga le ha pasado factura: “Son horas que no he estado con mi familia, enfados, mosqueos... incluso los primeros síntomas de la cardiopatía han venido de ahí. Tengo la sensación de que muchas veces llevo la vida de 34 familias”.
Aun así, Lucas subraya que ambos ganan lo mismo, aunque él recibe más por derechos de autor al ser autor de varias de sus canciones.
Una despedida con incógnitas
La tensión llega en pleno cierre de su gira “Nuestros Últimos Acordes”, con la que Andy y Lucas se despiden de los escenarios el 10 de octubre en el Palacio de Vistalegre (Madrid).
Sobre el futuro, Lucas asegura que no contempla cantar en solitario: “Él es mi media naranja, mi amigo, mi familia. Desde que tengo uso de razón, miro para un lado y siempre ha estado él. No me veo solo en un escenario”.
Con todo, la “guerra fría” que se ha desatado entre ambos deja un final abierto: ¿será esta la verdadera separación de Andy y Lucas, o solo un paréntesis antes de reinventarse?