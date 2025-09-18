Secciones
Guía completa sobre la pensión no contributiva: un salvavidas para miles de españoles

Esta paga está destinada a quienes alcanzan la edad de jubilación sin haber cotizado lo suficiente.

Jubilados españoles Jubilados españoles Foto gentileza lagacetadesalamanca.es
Hace 7 Min

En España, no todas las personas logran cumplir los 15 años de cotización necesarios para acceder a la pensión contributiva. Ante esta situación, existe una alternativa clave: la pensión no contributiva de jubilación, una ayuda que se ha convertido en un auténtico salvavidas para miles de españoles.

¿Qué es la pensión no contributiva de jubilación?

La pensión no contributiva (PNC) es una prestación económica destinada a las personas que, al llegar a la edad de jubilación, no han cotizado lo suficiente —o no lo han hecho en absoluto— y carecen de recursos para cubrir sus necesidades básicas.

Su objetivo es garantizar un ingreso mínimo y estable a quienes no pueden acceder a la pensión contributiva tradicional.

Requisitos para solicitar la pensión no contributiva

Para acceder a esta paga es necesario cumplir una serie de condiciones:

Edad: tener al menos 65 años en el momento de la solicitud.

Residencia: haber residido legalmente en España durante al menos 10 años, dos de ellos consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

Ingresos: no superar el límite económico fijado para 2025 en 7.905,80 € anuales en rentas propias. Este umbral varía si el solicitante convive con familiares.

Cuánto se cobra en 2025

La cuantía máxima de la pensión no contributiva en 2025 es de 7.905,80 € anuales, distribuidos en 14 pagas. Esto equivale a unos 560 € al mes, un ingreso que permite a muchos jubilados afrontar sus gastos básicos.

Es importante señalar que el importe puede reducirse si existen otros ingresos, aunque siempre se garantiza un mínimo que asegura estabilidad económica.

Obligaciones del beneficiario

Una vez concedida la pensión, los beneficiarios deben presentar cada año, durante el primer trimestre, una declaración de ingresos. Con esta verificación, la Seguridad Social comprueba que se siguen cumpliendo los requisitos para mantener la ayuda.

Si los ingresos superan el límite fijado, la pensión puede reducirse o incluso suspenderse.

Un salvavidas para quienes no cotizaron lo suficiente

La pensión no contributiva se ha convertido en una medida esencial para quienes, por distintas circunstancias, no pudieron alcanzar los años mínimos de cotización. Miles de personas mayores encuentran en esta ayuda un apoyo fundamental para vivir con mayor tranquilidad y seguridad económica.

