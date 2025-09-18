Chile celebra hoy, 18 de septiembre, una de sus fechas más significativas: las Fiestas Patrias, jornada que marca el inicio del proceso de independencia del país. Declarado feriado nacional, este día reúne a millones de chilenos en torno a tradiciones que van desde desfiles y fondas hasta el infaltable asado y la cueca, en un clima de orgullo y conmemoración.
Aunque suele asociarse con la independencia definitiva, lo que se recuerda cada 18 de septiembre es la formación de la Primera Junta Nacional de Gobierno en 1810, hito que abrió el camino hacia la emancipación del dominio español. Más de dos siglos después, la fecha sigue siendo símbolo de identidad y unidad, y convierte a septiembre en el mes más festivo del calendario chileno.
Fiestas Patrias 2025: por qué Chile celebra su independencia cada 18 de septiembre
La independencia de Chile se proclamó el 12 de febrero de 1818, pero lo que el país celebra cada 18 de septiembre en sus Fiestas Patrias es la instauración de la Primera Junta Nacional de Gobierno de 1810.
Según el historiador Cristián Medina, académico del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián, estas juntas surgieron en toda América Latina tras el cautiverio de Fernando VII, y aunque no eran separatistas, impulsaron cambios políticos y económicos que poco a poco llevaron a la ruptura con España. En aquel entonces, el movimiento era de carácter provisorio y aún mostraba fidelidad al rey, pero marcó el inicio del proceso hacia la formación del Estado Nación chileno.
El acta de independencia se firmó en Concepción, en Los Morrillos de Perales, y su legitimidad quedó sellada tras la Batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818. Durante los primeros años se celebraban tres fechas: 18 de septiembre, 12 de febrero y 5 de abril. Sin embargo, la cercanía de esas jornadas con la Cuaresma o la Semana Santa fue reduciendo la cantidad de festejos.
En 1821, Bernardo O’Higgins estableció oficialmente como festivos el 11, 12 y 13 de febrero, y en 1824 Ramón Freire decretó que solo se celebrarían el 12 de febrero y el 18 de septiembre. Más tarde, el presidente José Joaquín Prieto unificó todas las conmemoraciones en torno al 18 de septiembre.
Aunque no hay constancia de un decreto, Medina señala que esa fecha fue utilizada también como día de cambio de mando presidencial hasta 1915, cuando la ley N° 2977 definió al 18 de septiembre como Conmemoración de la Independencia Nacional y al 19 de septiembre como la festividad de las Glorias del Ejército.