Fiestas Patrias 2025: por qué Chile celebra su independencia cada 18 de septiembre

Según el historiador Cristián Medina, académico del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián, estas juntas surgieron en toda América Latina tras el cautiverio de Fernando VII, y aunque no eran separatistas, impulsaron cambios políticos y económicos que poco a poco llevaron a la ruptura con España. En aquel entonces, el movimiento era de carácter provisorio y aún mostraba fidelidad al rey, pero marcó el inicio del proceso hacia la formación del Estado Nación chileno.