Las 10 mejores rutas de senderismo en otoño en España: hayedos, cascadas y paisajes dorados

El otoño es una de las mejores épocas del año para practicar senderismo en España. Las temperaturas suaves, los paisajes teñidos de ocres, rojos y dorados, y la tranquilidad de los bosques convierten cada caminata en una experiencia inolvidable. Desde los Pirineos hasta Andalucía, pasando por Castilla y León, Navarra o Extremadura, los senderos se transforman en escenarios perfectos para conectar con la naturaleza.