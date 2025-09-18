Las 10 mejores rutas de senderismo en otoño en España: hayedos, cascadas y paisajes dorados

El otoño es una de las mejores épocas del año para practicar senderismo en España. Las temperaturas suaves, los paisajes teñidos de ocres, rojos y dorados, y la tranquilidad de los bosques convierten cada caminata en una experiencia inolvidable. Desde los Pirineos hasta Andalucía, pasando por Castilla y León, Navarra o Extremadura, los senderos se transforman en escenarios perfectos para conectar con la naturaleza.
A continuación, una selección de las 10 mejores rutas de senderismo en otoño en España:
1. Hayedo de Tejera Negra (Guadalajara)
Ubicado en la Sierra Norte, este hayedo es considerado el último del sur de Europa y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Senda de Carretas (6 km, dificultad moderada) es su ruta más popular.
2. Fuentes del Narcea y Bosque de Muniellos (Asturias)
Reserva de la biosfera, alberga el mayor robledal de España. En otoño, sus colores convierten a la Reserva Integral de Muniellos en un espectáculo natural único.
3. Ruta del Zumaque (Navarra)
En Estella-Lizarra, este arbusto tiñe el paisaje de rojo intenso en otoño. El recorrido es de más de 13 km y se completa en unas tres horas y media.
4. Senda de los Cazadores y Cola de Caballo (Huesca)
En el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, esta ruta circular de 17 km conduce a la famosa cascada Cola de Caballo, rodeada de hayedos y pinos.
5. La Fageda d’en Jordà (Girona)
Un hayedo único sobre lava volcánica en La Garrotxa. Ofrece rutas entre 3 y 20 km, ideales para recorrer el bosque y los volcanes de Croscat y Santa Margarida.
6. Monasterio de Piedra (Zaragoza)
Conocido por sus cascadas y jardines históricos, este recorrido de 5 km es accesible para toda la familia y se convierte en un espectáculo visual en otoño.
7. Ruta del Cares (Asturias-León)
La famosa “Garganta Divina” recorre 12 km entre Poncebos y Caín. Sus desfiladeros y vistas impresionantes se vuelven aún más mágicos en otoño.
8. Hayedo de Montejo (Madrid)
En la Sierra del Rincón, este hayedo protegido ofrece visitas reguladas y rutas guiadas que permiten disfrutar de un paisaje de tonos rojizos y dorados.
9. Selva de Irati (Navarra)
Uno de los hayedos-abetales más extensos de Europa. Con rutas accesibles y otras más exigentes, es un destino imprescindible para senderistas en otoño.
10. Bosques del Ambroz (Cáceres)
En el Valle del Ambroz, las rutas como la Garganta de los Infiernos (16 km) ofrecen cascadas, piscinas naturales y bosques teñidos de colores otoñales.