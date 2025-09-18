Una española que vive en Alemania explica lo que le da “más asco” en ese país

Con la llegada del calor, las plagas y los insectos suelen multiplicarse en los edificios y espacios comunes. Esto es lo que le ocurre a Marta Villa (@Marta_mama), una española que vive en Alemania y comparte en TikTok su día a día en el país. En uno de sus últimos videos, relató la situación que más rechazo le genera en su vida cotidiana: la gestión de la basura orgánica.