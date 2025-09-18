Una española que vive en Alemania explica lo que le da “más asco” en ese país

Con la llegada del calor, las plagas y los insectos suelen multiplicarse en los edificios y espacios comunes. Esto es lo que le ocurre a Marta Villa (@Marta_mama), una española que vive en Alemania y comparte en TikTok su día a día en el país. En uno de sus últimos videos, relató la situación que más rechazo le genera en su vida cotidiana: la gestión de la basura orgánica.
“Os voy a enseñar lo que me da más asco de Alemania”, comienza diciendo la mujer en su publicación, donde muestra imágenes impactantes.
El reciclaje en Alemania y su lado “desagradable”
Marta explica que en su edificio existe una normativa estricta para el manejo de residuos. Todo debe separarse con precisión, especialmente lo orgánico. Sin embargo, los restos de comida no pueden tirarse en bolsas de plástico, sino que deben depositarse directamente en los cubos correspondientes.
Esto provoca que, al permanecer varios días en el contenedor sin envoltorios, los desechos queden expuestos a las condiciones ambientales. El resultado: un espacio ideal para que aparezcan insectos, gusanos y larvas.
“Todo esto asumo que lo han matado hoy, pero son larvas. Mira, ahí hay un gusano que se mueve. ¿Veis que se mueven? Se mueven los gusanos estos”, relata asqueada.
“Yo esto no lo había visto en mi vida y me parece lo más asqueroso del mundo”.
El problema en verano: calor y plagas
La situación empeora con las altas temperaturas. Según la española, el camión de basura no pasa todos los días, y los residuos pueden acumularse durante casi una semana. Esto convierte los cuartos de reciclaje en un foco de proliferación de insectos.
De acuerdo con expertos de Ecomol, tres factores son determinantes para la aparición de plagas:
humedad y calor,
restos de comida expuestos,
falta de ventilación en espacios cerrados.
Además, estudios indican que cuando la temperatura supera los 28 o 29 grados Celsius, la reproducción de mosquitos y larvas se duplica. Y por cada grado adicional, el ciclo de vida del insecto puede aumentar hasta en un 50 %.
Aunque la mayoría de estos insectos son inofensivos, algunos pueden transmitir enfermedades y, en todos los casos, generan rechazo y molestias entre los vecinos.