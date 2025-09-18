Secciones
Mundo

Una española que vive en Alemania explica lo que le da “más asco” en ese país

Marta Villa relató la situación que más rechazo le genera en su vida cotidiana.

Una española que vive en Alemania explica lo que le da “más asco” en ese país
Hace 1 Hs

Con la llegada del calor, las plagas y los insectos suelen multiplicarse en los edificios y espacios comunes. Esto es lo que le ocurre a Marta Villa (@Marta_mama), una española que vive en Alemania y comparte en TikTok su día a día en el país. En uno de sus últimos videos, relató la situación que más rechazo le genera en su vida cotidiana: la gestión de la basura orgánica.

“Os voy a enseñar lo que me da más asco de Alemania”, comienza diciendo la mujer en su publicación, donde muestra imágenes impactantes.

El reciclaje en Alemania y su lado “desagradable”

Marta explica que en su edificio existe una normativa estricta para el manejo de residuos. Todo debe separarse con precisión, especialmente lo orgánico. Sin embargo, los restos de comida no pueden tirarse en bolsas de plástico, sino que deben depositarse directamente en los cubos correspondientes.

Esto provoca que, al permanecer varios días en el contenedor sin envoltorios, los desechos queden expuestos a las condiciones ambientales. El resultado: un espacio ideal para que aparezcan insectos, gusanos y larvas.

“Todo esto asumo que lo han matado hoy, pero son larvas. Mira, ahí hay un gusano que se mueve. ¿Veis que se mueven? Se mueven los gusanos estos”, relata asqueada.

“Yo esto no lo había visto en mi vida y me parece lo más asqueroso del mundo”.

El problema en verano: calor y plagas

La situación empeora con las altas temperaturas. Según la española, el camión de basura no pasa todos los días, y los residuos pueden acumularse durante casi una semana. Esto convierte los cuartos de reciclaje en un foco de proliferación de insectos.

De acuerdo con expertos de Ecomol, tres factores son determinantes para la aparición de plagas:

humedad y calor,

restos de comida expuestos,

falta de ventilación en espacios cerrados.

Además, estudios indican que cuando la temperatura supera los 28 o 29 grados Celsius, la reproducción de mosquitos y larvas se duplica. Y por cada grado adicional, el ciclo de vida del insecto puede aumentar hasta en un 50 %.

Aunque la mayoría de estos insectos son inofensivos, algunos pueden transmitir enfermedades y, en todos los casos, generan rechazo y molestias entre los vecinos.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un camionero español sufre un infarto en Alemania, la empresa lo obliga a seguir conduciendo 600 km: qué dijo la Justicia

Un camionero español sufre un infarto en Alemania, la empresa lo obliga a seguir conduciendo 600 km: qué dijo la Justicia

Spotify lanza la función más esperada en España

Spotify lanza la función más esperada en España

España amenaza con retirarse de Eurovisión 2026 si participa Israel

España amenaza con retirarse de Eurovisión 2026 si participa Israel

Radiohead en Madrid: precios, fechas y cómo comprar entradas para el Movistar Arena

Radiohead en Madrid: precios, fechas y cómo comprar entradas para el Movistar Arena

Lo más popular
Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”
1

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei
2

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta
3

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista
4

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes
5

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?
6

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

Más Noticias
El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Fiestas Patrias 2025: por qué Chile celebra su independencia cada 18 de septiembre

Fiestas Patrias 2025: por qué Chile celebra su independencia cada 18 de septiembre

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Vecinos de Villa 9 de Julio intentaron ahorcar a un joven acusado de robo

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Comentarios