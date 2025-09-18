Secciones
Los jubilados franceses eligen España para su retiro: los motivos y las zonas más elegidas Málaga y Alicante, las zonas más demandadas

España se ha consolidado como uno de los destinos favoritos para los jubilados extranjeros, especialmente los franceses, que valoran la calidad de vida, el clima, el coste de la vivienda y los servicios de algunas.

Jubilados en Málaga Jubilados en Málaga Foto gentileza diariosur.es
Hace 2 Hs

España se ha convertido en un auténtico paraíso para los jubilados franceses. El estilo de vida mediterráneo, la gastronomía, el clima y un coste de vida más asequible en comparación con Francia son algunos de los factores que explican por qué cada vez más personas deciden pasar su jubilación en nuestro país.

Málaga y Alicante, las preferidas por los jubilados franceses

Según medios internacionales como Forbes y Grazia, dos ciudades españolas destacan entre los destinos más atractivos para los jubilados: Málaga y Alicante.

Málaga y la Costa del Sol ofrecen más de 300 días de sol al año, con urbes como Marbella o Torremolinos que combinan servicios de calidad, comercios cercanos y una oferta cultural en auge.

Alicante y la Costa Blanca destacan por su excelente red de transporte, con el tranvía conectando zonas como San Juan y El Campello, además de contar con precios de vivienda más competitivos que los de la capital malagueña.

Ambas regiones, además, se benefician del convenio fiscal entre España y Francia que evita la doble imposición, una ventaja clave para quienes reciben pensiones desde el país galo.

Más de 200.000 franceses viven en España

De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España residen más de 217.000 personas de nacionalidad francesa, lo que refleja la fuerte presencia de esta comunidad y la valoración positiva que hacen de nuestro país como destino de retiro.

Ciudades felices y calidad de vida

No solo se trata de sol y buen clima: Málaga y Alicante también aparecen entre las primeras posiciones del Spain Happy Index, que clasifica las ciudades más felices de España. A nivel nacional, Alicante ocupa el segundo lugar y Málaga el tercero, consolidándose como enclaves de bienestar.

Por su parte, las Islas Canarias y Baleares siguen siendo las zonas costeras más codiciadas para adquirir vivienda, seguidas por la Costa Blanca, la Costa Cálida y la Costa de Almería.

