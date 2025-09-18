Qué pasa si no das de alta a una trabajadora del hogar: sanciones y consecuencias

Las trabajadoras del hogar en España son uno de los colectivos más vulnerables en materia laboral. Muchas de ellas trabajan sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, lo que supone una pérdida de derechos básicos como prestaciones, jubilación o baja médica.
Para el empleador, esta situación es ilegal y está recogida en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) como infracción grave. Concretamente, el artículo 22.2 considera sancionable “no solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio”.
Multas de hasta 12.000 euros por no dar de alta a la empleada de hogar
La LISOS, en su artículo 40, establece una escala de sanciones económicas:
Grado mínimo: entre 3.750 y 7.500 euros.
Grado medio: entre 7.501 y 9.600 euros.
Grado máximo: entre 9.601 y 12.000 euros.
La cuantía depende de la gravedad del caso, del tiempo transcurrido sin alta y de si la infracción fue detectada de manera voluntaria o tras una inspección.
Pago de las cuotas de la Seguridad Social no ingresadas
La multa económica no es la única consecuencia. El empleador estará obligado a abonar todas las cotizaciones a la Seguridad Social que no se hayan pagado durante el tiempo que la trabajadora estuvo sin alta.
Según el artículo 23.1 b) de la LISOS, esta infracción se considera muy grave y la sanción puede alcanzar entre el 100% y el 150% de las cuotas adeudadas, incluyendo recargos, intereses y costas.
Pérdida de subvenciones y bonificaciones
Otro efecto negativo para los empleadores que incumplen es la pérdida automática de ayudas públicas relacionadas con programas de empleo o formación.
El artículo 46 de la LISOS recoge que quienes no den de alta a sus trabajadoras:
Perderán las ayudas y bonificaciones desde la fecha en que se cometió la infracción.
Podrán ser excluidos del acceso a subvenciones durante un periodo máximo de dos años.
Regularizar la situación laboral evita sanciones
Tener a una empleada de hogar sin contrato ni alta en la Seguridad Social no solo vulnera sus derechos, también supone un riesgo legal y económico para el empleador. La Inspección de Trabajo puede imponer multas de hasta 12.000 euros, exigir el pago de cuotas con recargo y retirar subvenciones públicas.
Cumplir con las obligaciones legales es la mejor forma de evitar sanciones y garantizar condiciones laborales dignas.