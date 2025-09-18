Eriste y Anciles, los pueblos de Aragón que parecen sacados de un cuento

Los Pirineos de Huesca son conocidos por sus paisajes espectaculares y pueblos de montaña cargados de encanto. Entre ellos destacan Anciles y Eriste, dos aldeas de la comarca de Ribagorza que conservan intacta la esencia rural.
Separadas por apenas dos kilómetros, estas localidades apenas superan los 310 habitantes entre ambas, pero atraen a quienes buscan tranquilidad, naturaleza y arquitectura tradicional de piedra.
Anciles, la aldea medieval donde el tiempo se detuvo
Situada junto a Benasque, Anciles es un tesoro escondido en el valle del mismo nombre. Sus calles empedradas y sus casas solariegas de los siglos XVI y XVII —como las de Sebastián, Barrau o Mingot— recuerdan la importancia que tuvo en la Edad Media.
Entre sus monumentos destaca la Iglesia de Santiago Apóstol, reformada en el siglo XVII, cuya torre domina la estampa del pueblo. A las afueras, la Ermita de San Esteban de Conques, rodeada de prados y montañas pirenaicas, completa el recorrido cultural y natural.
Eriste, el edén de montaña junto al embalse de Linsoles
A solo dos kilómetros de Anciles se encuentra Eriste, una aldea perteneciente al municipio de Sahún. Con unos 150 vecinos y a casi 1.200 metros de altitud, se ubica junto al embalse de Linsoles, en un entorno privilegiado rodeado de montañas.
Su arquitectura tradicional, con casas de piedra y tejados de pizarra, crea una imagen de postal. El monumento más destacado es la Iglesia de San Félix, construida en el siglo XII y remodelada en el XVII. Además, Eriste es punto de partida de rutas de senderismo hacia cascadas y rincones naturales del Pirineo oscense, ideales para los amantes de la naturaleza.
Turismo rural en los Pirineos: una alternativa a Escocia sin salir de España
Quienes visitan estas aldeas encuentran la calma de la vida rural, paisajes de montaña que recuerdan a Escocia y la hospitalidad aragonesa. Pasear por sus calles, descubrir su arquitectura histórica y disfrutar de rutas de senderismo entre bosques y cascadas convierten a Anciles y Eriste en destinos imprescindibles del turismo rural en Aragón.