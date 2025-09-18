Eriste y Anciles, los pueblos de Aragón que parecen sacados de un cuento

Su arquitectura tradicional, con casas de piedra y tejados de pizarra, crea una imagen de postal. El monumento más destacado es la Iglesia de San Félix, construida en el siglo XII y remodelada en el XVII. Además, Eriste es punto de partida de rutas de senderismo hacia cascadas y rincones naturales del Pirineo oscense, ideales para los amantes de la naturaleza.