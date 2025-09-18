Una fisioterapeuta española da la última palabra sobre si los hombres deben orinar de pie o sentados

Consecuencias de orinar de pie

La especialista explica que el vaciado de la vejiga debería depender únicamente de la contracción espontánea del órgano y no de la presión abdominal. Orinar de pie y forzar la salida de la orina de manera repetida podría, a largo plazo, provocar molestias, inflamación o complicaciones en la próstata.