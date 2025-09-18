Una fisioterapeuta española da la última palabra sobre si los hombres deben orinar de pie o sentados

Orinar es una acción cotidiana, pero entre los hombres existe un debate que nunca se cierra: ¿es mejor hacerlo de pie o sentado? La fisioterapeuta española especializada en suelo pélvico Cristina Benjumea abordó este tema en el pódcast Hábito Zero y dejó una recomendación clara: los hombres deberían orinar sentados.
¿Por qué es mejor orinar sentado?
Benjumea explica que esta posición resulta más adecuada por dos motivos principales: higiene y salud prostática.
Mayor higiene: al orinar sentado se reducen las salpicaduras y la suciedad tanto en la ropa como en el baño. Esto cobra especial importancia en espacios familiares o compartidos.
Cuidado de la próstata: cuando un hombre orina de pie, la musculatura del periné debe permanecer activa para sostener la postura. Esa contracción ejerce presión sobre la uretra y puede dificultar el paso natural de la orina.
Según la experta, esto lleva a que muchos hombres empujen con los músculos abdominales para iniciar la micción, lo cual genera un esfuerzo innecesario sobre la zona perineal. “Puede sufrir la próstata”, advierte.
Consecuencias de orinar de pie
La especialista explica que el vaciado de la vejiga debería depender únicamente de la contracción espontánea del órgano y no de la presión abdominal. Orinar de pie y forzar la salida de la orina de manera repetida podría, a largo plazo, provocar molestias, inflamación o complicaciones en la próstata.
Aunque aclara que no existen estudios científicos concluyentes que demuestren una relación directa, sostiene que la lógica anatómica respalda la recomendación: la postura sentada permite relajar el periné, facilita un vaciado más completo y evita esfuerzos adicionales.
Conclusión: ¿de pie o sentado?
Cristina Benjumea invita a los hombres a priorizar la posición sentada al orinar. Esto no solo promueve mayor comodidad y limpieza, sino que también podría ayudar a prevenir problemas prostáticos en el futuro.
En palabras de la fisioterapeuta, se trata de adoptar un hábito que respete la anatomía masculina y facilite el funcionamiento natural de la vejiga.