La nueva temporada de “Socios por el mundo” ya tiene fecha de estreno: que día se emitirá en Canal 13

Mientras "Hay que decirlo prime" concluye su exitoso primer ciclo el 26 de septiembre, la pantalla de Canal 13 se prepara para recibir una de sus producciones más esperadas. El viernes 3 de octubre, justo después de "Teletrece central", se estrenará la cuarta temporada de "Socios por el mundo", el popular programa de Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta.
En esta nueva aventura, los amigos viajarán a lugares como Turquía, Albania y Croacia, y explorarán destinos en el continente americano, incluyendo Brasil, Perú y México. A través de sus andanzas, los "Socios" buscarán cautivar a la audiencia con las divertidas historias y el humor que los caracteriza.
El espacio de viajes ahora se emitirá los viernes por la noche, invitando a los televidentes a comenzar el fin de semana “viajando por el mundo” y disfrutando de las aventuras de la dupla compuesta por el conductor de Lugares que hablan y el recordado actor de teleseries como Playa salvaje, Marparaíso y Cerro Alegre (actualmente en reemisión por REC TV).
“En esta cuarta temporada, el público se va a encontrar con una dupla cuya amistad ya está consolidada. Nos queremos, nos respetamos, somos diferentes, pero nos complementamos muy bien en los viajes, en los descubrimientos, en cada anécdota que vivimos juntos en Socios por el mundo”, explicó Pancho Saavedra.
A su vez, el comunicador y ex animador del Festival de Viña del Mar expresó: “Este programa nos llena de felicidad, porque nos encanta viajar y sentimos que, a través nuestro, la gente descubre nuevos destinos. Eso nos convierte en un espacio cercano y familiar. Visitaremos países maravillosos que nos sorprenderán, y lo hacemos con una energía completamente renovada”.