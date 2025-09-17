La nueva temporada de “Socios por el mundo” ya tiene fecha de estreno: que día se emitirá en Canal 13

Socios por el mundo: Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta estrenan cuarta temporada

El espacio de viajes ahora se emitirá los viernes por la noche, invitando a los televidentes a comenzar el fin de semana “viajando por el mundo” y disfrutando de las aventuras de la dupla compuesta por el conductor de Lugares que hablan y el recordado actor de teleseries como Playa salvaje, Marparaíso y Cerro Alegre (actualmente en reemisión por REC TV).