¡Atención hogares chilenos! Las cuentas de luz subirían nuevamente a partir de enero

Uno de los golpes más significativos al bolsillo de los chilenos ha sido el incremento en las cuentas eléctricas, que comenzó en julio de 2024. Desde esa fecha, se ha registrado una seguidilla de alzas y se implementó el Subsidio Eléctrico, un beneficio transitorio destinado a mitigar el impacto en los hogares más vulnerables, el cual ya se encamina a su cuarta convocatoria.