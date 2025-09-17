Secciones
Mundo

¡Atención hogares chilenos! Las cuentas de luz subirían nuevamente a partir de enero

Según las estimaciones de la consultora energiE, se proyecta un incremento del 2% en la tarifa residencial.

¡Atención hogares chilenos! Las cuentas de luz subirían nuevamente a partir de enero
Hace 1 Hs

Uno de los golpes más significativos al bolsillo de los chilenos ha sido el incremento en las cuentas eléctricas, que comenzó en julio de 2024. Desde esa fecha, se ha registrado una seguidilla de alzas y se implementó el Subsidio Eléctrico, un beneficio transitorio destinado a mitigar el impacto en los hogares más vulnerables, el cual ya se encamina a su cuarta convocatoria.

Sin embargo, en enero de 2026 se espera un nuevo aumento en las boletas, sumándose a las secuelas del descongelamiento de las tarifas eléctricas.

Según las estimaciones de la consultora energiE (vía Diario Financiero), se proyecta una subida del 2% en la tarifa residencial, que corresponde al 97% de los clientes en Chile.

Subsidio Eléctrico en Chile: ¿cómo revisar los resultados de la tercera convocatoria?

Subsidio Eléctrico en Chile: ¿cómo revisar los resultados de la tercera convocatoria?

Este ajuste sería menor al registrado en julio pasado, cuando el promedio nacional aumentó un 7,1%. Para un hogar promedio con un consumo de 180 kWh/mes, esto podría traducirse en unos $800 mensuales adicionales.

En el caso de los clientes industriales regulados, con un consumo mensual promedio de 13.629 kWh, se proyecta un incremento del 1,7%, lo que equivaldría a aproximadamente $45.000 adicionales en la boleta mensual, consignó el portal de Radio ADN. 

¿Nuevo golpe al bolsillo? Las cuentas de luz podrían registrar una fuerte suba 

No obstante, aún se está a la espera del Informe Técnico Preliminar de Fijación de Precios de Nudo Promedio del Sistema Eléctrico Nacional, que debe publicar la Comisión Nacional de Energía (CNE) y que corresponde al primer semestre de 2026.

Entre los factores que podrían influir en el ajuste se incluyen la variación del dólar, la cartera de contratos de suministro regulado y la variación de los indexadores de energía.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
1

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
2

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras
4

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social
5

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle
6

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

Más Noticias
Carolina Herrera revoluciona Madrid con un desfile histórico en la Plaza Mayor

Carolina Herrera revoluciona Madrid con un desfile histórico en la Plaza Mayor

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Comentarios