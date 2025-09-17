¡Atención hogares chilenos! Las cuentas de luz subirían nuevamente a partir de enero

Uno de los golpes más significativos al bolsillo de los chilenos ha sido el incremento en las cuentas eléctricas, que comenzó en julio de 2024. Desde esa fecha, se ha registrado una seguidilla de alzas y se implementó el Subsidio Eléctrico, un beneficio transitorio destinado a mitigar el impacto en los hogares más vulnerables, el cual ya se encamina a su cuarta convocatoria.
Sin embargo, en enero de 2026 se espera un nuevo aumento en las boletas, sumándose a las secuelas del descongelamiento de las tarifas eléctricas.
Según las estimaciones de la consultora energiE (vía Diario Financiero), se proyecta una subida del 2% en la tarifa residencial, que corresponde al 97% de los clientes en Chile.
Este ajuste sería menor al registrado en julio pasado, cuando el promedio nacional aumentó un 7,1%. Para un hogar promedio con un consumo de 180 kWh/mes, esto podría traducirse en unos $800 mensuales adicionales.
En el caso de los clientes industriales regulados, con un consumo mensual promedio de 13.629 kWh, se proyecta un incremento del 1,7%, lo que equivaldría a aproximadamente $45.000 adicionales en la boleta mensual, consignó el portal de Radio ADN.
¿Nuevo golpe al bolsillo? Las cuentas de luz podrían registrar una fuerte suba
No obstante, aún se está a la espera del Informe Técnico Preliminar de Fijación de Precios de Nudo Promedio del Sistema Eléctrico Nacional, que debe publicar la Comisión Nacional de Energía (CNE) y que corresponde al primer semestre de 2026.
Entre los factores que podrían influir en el ajuste se incluyen la variación del dólar, la cartera de contratos de suministro regulado y la variación de los indexadores de energía.