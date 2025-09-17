Secciones
España

Aitana y Plex, en una escapada romántica a Islandia para celebrar el cumpleaños de él

La pareja viajó al país nórdico en plena temporada de auroras boreales, despertando la emoción de sus seguidores en redes sociales.

Hace 1 Hs

Aitana y Plex atraviesan uno de los momentos más dulces de su relación. Tras haber disfrutado juntos de un verano en Bali, la cantante y el youtuber han puesto ahora rumbo a Islandia para celebrar el cumpleaños de él, el 20 de septiembre.

Aunque ninguno de los dos ha compartido aún imágenes en sus redes sociales, una usuaria de X (antes Twitter) filtró una fotografía en la que se puede ver a la pareja en el avión, tomados de la mano, confirmando así su destino. “Aitana y Plex yéndose de viaje a Islandia por el cumpleaños de él y en temporada correcta para ver auroras boreales”, escribió la internauta junto a dos fotos. En ellas, mientras Aitana aparece claramente reconocible, Plex trata de pasar desapercibido con una sudadera.

Un viaje cargado de significado

La escapada no solo coincide con el cumpleaños de Plex, sino también con algunos de sus sueños compartidos. “Plex en varias ocasiones ha dicho que uno de sus países favoritos es Islandia”, comentó un seguidor. Otro recordó que “Aitana, desde la salida de Akureyri, siempre dijo que le encantaría ver las auroras boreales y que volvería hasta lograrlo”.

Este viaje, además de romántico, parece cumplir deseos personales de ambos, lo que ha multiplicado la ilusión de sus fans en distintas plataformas digitales.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar. Muchos fans celebraron que la pareja haya dejado atrás la discreción de sus primeras apariciones y que ahora disfruten con naturalidad de su relación. “Ahora que los novios no se esconden en redes, no sería de extrañar que próximamente publiquen contenido de este romántico viaje juntos”, señaló un usuario.

Con Bali en verano y ahora Islandia en otoño, la historia de Aitana y Plex sigue sumando capítulos que no pasan desapercibidos para sus seguidores.

Temas EspañaIslandia
