Ed Sheeran sorprende a un pueblo de Murcia con un emotivo mensaje en sus fiestas patronales

Ver para creer. Eso pensaron muchos vecinos de La Algaida, una pedanía de Archena (Murcia), cuando en plena celebración de sus fiestas patronales apareció nada menos que Ed Sheeran. El artista británico no estuvo físicamente en el pueblo, pero sí lo hizo de forma virtual con un vídeo que emocionó a los algaideros y algaideras.
“Buenas noches a todos, felices fiestas de La Algaida y que viva la Virgen del Rosario. Un abrazo fuerte”, comenzó diciendo en un español casi perfecto. Después, el intérprete de Shape of You continuó en inglés: “Espero haberlo pronunciado bien. Que tengan un día fantástico. Con mucho cariño”.
La inesperada conexión de Ed Sheeran con La Algaida
Aunque pueda sorprender a muchos, el vínculo del cantante con este rincón murciano tiene una explicación. En una entrevista con Ibai Llanos, Sheeran reveló que su primo “se casó con una chica de Murcia”, concretamente en La Algaida. El propio artista estuvo presente en aquella boda cuando apenas tenía nueve años, lo que explica la relación especial que guarda con la pedanía.
El mensaje de Ed Sheeran se convirtió rápidamente en tema de conversación entre los vecinos, que agradecieron la cercanía del cantante al recordar y felicitar a su comunidad. Con su saludo, el artista volvió a demostrar que su conexión con España va más allá de los escenarios, dejando huella en un pequeño pueblo del sureste peninsular.