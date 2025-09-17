Ed Sheeran sorprende a un pueblo de Murcia con un emotivo mensaje en sus fiestas patronales

Ver para creer. Eso pensaron muchos vecinos de La Algaida, una pedanía de Archena (Murcia), cuando en plena celebración de sus fiestas patronales apareció nada menos que Ed Sheeran. El artista británico no estuvo físicamente en el pueblo, pero sí lo hizo de forma virtual con un vídeo que emocionó a los algaideros y algaideras.