Secciones
España

Ed Sheeran sorprende a un pueblo de Murcia con un emotivo mensaje en sus fiestas patronales

El cantante británico felicitó de manera virtual a los vecinos de La Algaida, pedanía de Archena, con un saludo en español durante las celebraciones en honor a la Virgen del Rosario.

Ed Sheeran sorprende a un pueblo de Murcia con un emotivo mensaje en sus fiestas patronales
Hace 2 Hs

Ver para creer. Eso pensaron muchos vecinos de La Algaida, una pedanía de Archena (Murcia), cuando en plena celebración de sus fiestas patronales apareció nada menos que Ed Sheeran. El artista británico no estuvo físicamente en el pueblo, pero sí lo hizo de forma virtual con un vídeo que emocionó a los algaideros y algaideras.

“Buenas noches a todos, felices fiestas de La Algaida y que viva la Virgen del Rosario. Un abrazo fuerte”, comenzó diciendo en un español casi perfecto. Después, el intérprete de Shape of You continuó en inglés: “Espero haberlo pronunciado bien. Que tengan un día fantástico. Con mucho cariño”.

La inesperada conexión de Ed Sheeran con La Algaida

Aunque pueda sorprender a muchos, el vínculo del cantante con este rincón murciano tiene una explicación. En una entrevista con Ibai Llanos, Sheeran reveló que su primo “se casó con una chica de Murcia”, concretamente en La Algaida. El propio artista estuvo presente en aquella boda cuando apenas tenía nueve años, lo que explica la relación especial que guarda con la pedanía.

El mensaje de Ed Sheeran se convirtió rápidamente en tema de conversación entre los vecinos, que agradecieron la cercanía del cantante al recordar y felicitar a su comunidad. Con su saludo, el artista volvió a demostrar que su conexión con España va más allá de los escenarios, dejando huella en un pequeño pueblo del sureste peninsular.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Carolina Herrera revoluciona Madrid con un desfile histórico en la Plaza Mayor
1

Carolina Herrera revoluciona Madrid con un desfile histórico en la Plaza Mayor

Aitana y Plex, en una escapada romántica a Islandia para celebrar el cumpleaños de él
2

Aitana y Plex, en una escapada romántica a Islandia para celebrar el cumpleaños de él

“Sirat” será la apuesta de España en los Oscar 2026: la carrera hacia Hollywood ya ha comenzado
3

“Sirat” será la apuesta de España en los Oscar 2026: la carrera hacia Hollywood ya ha comenzado

Coachella 2026 anuncia su cartel: Justin Bieber, Karol G y presencia española en el festival más esperado
4

Coachella 2026 anuncia su cartel: Justin Bieber, Karol G y presencia española en el festival más esperado

Cómo será el otoño 2025 en España, tras el verano más cálido en 64 años
5

Cómo será el otoño 2025 en España, tras el verano más cálido en 64 años

La ermita románica de Santa Comba: el santuario gallego que emerge entre mareas y leyendas
6

La ermita románica de Santa Comba: el santuario gallego que emerge entre mareas y leyendas

Más Noticias
Carolina Herrera revoluciona Madrid con un desfile histórico en la Plaza Mayor

Carolina Herrera revoluciona Madrid con un desfile histórico en la Plaza Mayor

Aitana y Plex, en una escapada romántica a Islandia para celebrar el cumpleaños de él

Aitana y Plex, en una escapada romántica a Islandia para celebrar el cumpleaños de él

“Sirat” será la apuesta de España en los Oscar 2026: la carrera hacia Hollywood ya ha comenzado

“Sirat” será la apuesta de España en los Oscar 2026: la carrera hacia Hollywood ya ha comenzado

Coachella 2026 anuncia su cartel: Justin Bieber, Karol G y presencia española en el festival más esperado

Coachella 2026 anuncia su cartel: Justin Bieber, Karol G y presencia española en el festival más esperado

Cómo será el otoño 2025 en España, tras el verano más cálido en 64 años

Cómo será el otoño 2025 en España, tras el verano más cálido en 64 años

La ermita románica de Santa Comba: el santuario gallego que emerge entre mareas y leyendas

La ermita románica de Santa Comba: el santuario gallego que emerge entre mareas y leyendas

España amenaza con retirarse de Eurovisión 2026 si participa Israel

España amenaza con retirarse de Eurovisión 2026 si participa Israel

Ed Sheeran sorprende en La Revuelta con un mensaje para Broncano y una guitarra firmada

Ed Sheeran sorprende en La Revuelta con un mensaje para Broncano y una guitarra firmada

Comentarios