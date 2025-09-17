El "Mono" Sánchez publicó su chat con Gabriel Boric: ¿por qué al presidente le "caía mal" el futbolista?

Por su parte, Sánchez agradeció la invitación y resaltó el carácter festivo del evento: “Muchas gracias a la Ilustre Municipalidad de Coquimbo y en especial al alcalde por hacerme parte de la inauguración de la Fiesta más grande de Chile, La Pampilla. Solo desear que sean unas fiestas llenas de amor y alegrías para los miles de asistentes durante toda la fiesta. Gracias al presidente Boric por sus palabras y porque ya no le caigo tan mal. Acá no hay camisetas ni colores políticos, solo vivir unas Fiestas Patrias hermosas”.