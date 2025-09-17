El "Mono" Sánchez publicó su chat con Gabriel Boric: ¿por qué al presidente le "caía mal" el futbolista?

Gabriel Boric vivió un momento divertido junto al futbolista Diego "Mono" Sánchez durante la inauguración de la Fiesta de La Pampilla. El mandatario no dudó en reconocer el desempeño del equipo local, Coquimbo Unido, durante la ceremonia.
“Mis respetos al ‘Chino’ González, a (Cecilio) Waterman que es un tremendo goleador, lo que está haciendo (Cristián) Zavala es increíble. El ‘Mono’ Sánchez que me caía mal, pero… impresionante como juega, no la quiero embarrar, pero…”, señaló entre risas el jefe de Estado.
Acto seguido, el mandatario buscó visualizar al jugador entre el público: “¿Está el ‘Mono’ Sánchez ahí? Jajajá, tremendo campeonato, y tremenda trayectoria también”.
Por su parte, Sánchez agradeció la invitación y resaltó el carácter festivo del evento: “Muchas gracias a la Ilustre Municipalidad de Coquimbo y en especial al alcalde por hacerme parte de la inauguración de la Fiesta más grande de Chile, La Pampilla. Solo desear que sean unas fiestas llenas de amor y alegrías para los miles de asistentes durante toda la fiesta. Gracias al presidente Boric por sus palabras y porque ya no le caigo tan mal. Acá no hay camisetas ni colores políticos, solo vivir unas Fiestas Patrias hermosas”.
La conversación entre Sánchez y Borich
Tras el encuentro, el jugador compartió fragmentos del chat que mantuvo con el presidente. “Grande Presidente. Espero ver esa selfie que sacó, aunque le caiga mal jaja. Un abrazo grande”, le escribió Sánchez.
Boric respondió con humor: “Es que nos ganaban mucho con Unión”, y agregó palabras de felicitación al futbolista y su equipo: “Felicitaciones por todo lo que están haciendo, le van a dar una alegría muy profunda a mucha gente”.
Finalmente, Sánchez destacó el espíritu de la celebración: “Ahí está el real motivo. No hay camisetas ni colores que empañen estas hermosas fiestas”.