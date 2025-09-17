Fiestas Patrias 2025: en qué consiste el programa "Tolerancia Cero" que lanzó el Gobierno de Chile

El Gobierno de Chile presentó el Plan de Seguridad y Fiscalización del Programa Tolerancia Cero para Fiestas Patrias, que contempla 77 operativos y 8 mil controles en todo el país entre el martes 16 y el domingo 21 de septiembre.
El lanzamiento se realizó en la explanada del Estadio Nacional, con presencia de autoridades nacionales y municipales. El despliegue estará liderado por Carabineros y SENDA, e incluye la entrega de nuevos equipos de narcotest a la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros, fortaleciendo la capacidad investigativa frente a siniestros viales.
El anuncio fue encabezado por el Subsecretario del Interior, Víctor Ramos, junto a la directora de SENDA, Natalia Riffo, la prefecto de Tránsito y Carreteras de Carabineros, coronel Estrella Sotelo, y el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, durante una visita a las fondas del Estadio Nacional.
“Como Gobierno nos hemos preparado a través de la campaña “Por un 18 Seguro”, que considera despliegue de fiscalizaciones a nivel de transportes, salud, trabajo y también consumo de alcohol y drogas. En menos de una semana realizaremos 8 mil alcotest y narcotest, lo que representa un 10% más de fiscalización que 2023. Aún así, es fundamental que la ciudadanía contribuya al autocuidado, a la responsabilidad para celebrar y no transformar estas fiestas en una tragedia”, señaló el subsecretario Víctor Ramos.
Cobertura y duración de los controles durante Fiestas Patrias
En la Región Metropolitana, se cubrirán las seis provincias con operativos que durarán hasta 10 horas continuas al día, concentrándose en puntos de alta afluencia como fondas, ramadas, terminales y carreteras, incluyendo el Parque O’Higgins, Estadio Nacional, Las Vizcachas y Parque Padre Hurtado.
“Hay una frase que tenemos que grabarnos a fuego, que es ‘El consumo de alcohol u otras drogas es incompatible con la conducción’. El alcohol es la cuarta causa de accidentabilidad en el país, por lo tanto, cualquier consumo es de riesgo. No hay una cantidad que sea segura y esa es una información que debemos tener todos”, indicó la directora nacional de SENDA, Natalia Riffo.
Por su parte, el alcalde de Ñuñoa recordó: “Si va a manejar, no consuma drogs, en particular en esta fonda, que esperamos que sea la más grande de este 18 de septiembre. Tenemos todos los medios de locomoción necesarios: nada está mejor ubicado que el Estadio Nacional para irse y llegar tranquilos y en familia”.
Refuerzo para investigación de siniestros viales
Una de las novedades del plan es la entrega de 37 nuevos equipos narcotest a todas las unidades de la SIAT de Carabineros en el país, permitiendo mayor evidencia toxicológica en terreno, especialmente en accidentes graves.
“Carabineros se articulará con SENDA y con otras autoridades para mantener una presencia activa mediante controles y fiscalizaciones a nivel nacional. Estaremos presentes especialmente en las inmediaciones de las fondas para poder prevenir el consumo de alcohol y la conducción”, señaló la prefecto de Tránsito y Carreteras de Carabineros, coronel Estrella Sotelo.