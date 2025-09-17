Fiestas Patrias 2025: en qué consiste el programa "Tolerancia Cero" que lanzó el Gobierno de Chile

“Como Gobierno nos hemos preparado a través de la campaña “Por un 18 Seguro”, que considera despliegue de fiscalizaciones a nivel de transportes, salud, trabajo y también consumo de alcohol y drogas. En menos de una semana realizaremos 8 mil alcotest y narcotest, lo que representa un 10% más de fiscalización que 2023. Aún así, es fundamental que la ciudadanía contribuya al autocuidado, a la responsabilidad para celebrar y no transformar estas fiestas en una tragedia”, señaló el subsecretario Víctor Ramos.