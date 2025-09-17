La ermita románica de Santa Comba: el santuario gallego que emerge entre mareas y leyendas

En el litoral gallego se esconde un rincón tan sorprendente como enigmático, donde la historia, la naturaleza y el mar se entrelazan en una estampa difícil de olvidar. Hablamos de la ermita románica de Santa Comba, un santuario construido en el siglo XII sobre la Ínsua do Medio, frente a la playa homónima en el municipio de Ferrol (A Coruña).
Lo más curioso es que solo se puede acceder a esta capilla durante la bajamar, subiendo unas escaleras que emergen entre las rocas. Cuando la marea sube, el templo parece flotar sobre el Atlántico, regalando una de las imágenes más singulares del patrimonio gallego.
Una joya románica rodeada de leyendas
Las primeras referencias escritas de la ermita datan del año 1110. Aunque su construcción es románica, el enclave ya era utilizado en tiempos castreños y romanos como punto estratégico de vigilancia de las rutas marítimas.
El edificio, austero y sobrio, ha pasado por reformas en los siglos XIII y XVI, pero siempre ha mantenido su esencia sencilla, en contraste con la fuerza del paisaje que lo rodea.
En torno a Santa Comba abundan las leyendas locales: desde barcas de piedra y santos llegados por mar, hasta milagros atribuidos a pescadores salvados de tormentas. Estos relatos transmitidos de generación en generación refuerzan la sensación de misticismo y espiritualidad que rodea al lugar.
Una playa salvaje que enmarca el santuario
La playa de Santa Comba, de un kilómetro y medio de longitud, es otro de los grandes atractivos de la zona. Rodeada de dunas y acantilados, es un referente para surfistas y amantes de los deportes acuáticos gracias a su fuerte oleaje.
Desde su arena se disfrutan puestas de sol inolvidables y, en días despejados, la vista alcanza incluso los acantilados más altos de la Europa continental. Además, forma parte de la Ruta da Costa Ártabra, que invita a recorrer senderos costeros y descubrir la naturaleza virgen del norte de Galicia.
Tradición viva y experiencia única
A pesar de su difícil acceso, la ermita sigue siendo punto de devoción para los vecinos de Covas, que cada verano celebran allí su romería patronal.
Visitar Santa Comba es mucho más que acercarse a una iglesia románica: es viajar en el tiempo, adentrarse en un espacio donde la espiritualidad convive con la fuerza del Atlántico y donde las mareas marcan el ritmo de la experiencia. Un lugar único que, sin duda, merece ser visto al menos una vez en la vida.