Cómo será el otoño 2025 en España, tras el verano más cálido en 64 años

El otoño de 2025 en España se perfila como más cálido y seco de lo habitual, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La estación, que abarca los meses de septiembre, octubre y noviembre, presentará temperaturas superiores a la media en todo el país y con una baja probabilidad de lluvias abundantes, especialmente en el oeste, el centro peninsular y las Islas Canarias.
La previsión se anuncia tras un verano que ha batido récords y que ya se considera el más caluroso en España desde que existen registros (1961). Con una temperatura media de 24,2 ºC en la península, el verano de 2025 superó en una décima al de 2022 y en seis décimas al de 2003, hasta ahora referente del calor extremo en Europa.
Una probabilidad alta de temperaturas anómalas
El portavoz de la AEMET, Rubén Del Campo, explicó que la probabilidad de que el otoño sea más caluroso de lo normal es del 60-70 % en la península y Baleares, y del 50 % en Canarias.
En cuanto a las lluvias, señaló que la incertidumbre es mayor, aunque los modelos indican que es poco probable que la estación resulte especialmente húmeda.
Un verano récord marcado por las olas de calor
El verano de 2025 estuvo dominado por tres olas de calor (dos en la península y Baleares, y una en Canarias) que dejaron un total de 33 días bajo este fenómeno, cifra solo superada por los 41 días de 2022.
La primera ola, entre el 18 de junio y el 4 de julio, fue la tercera más larga y extensa registrada, afectando a 40 provincias.
La segunda, del 3 al 18 de agosto, se considera una de las más severas de la historia: la segunda más intensa y extensa, la cuarta más prolongada, con una anomalía de +4,2 ºC.
Durante esta segunda ola se alcanzaron temperaturas extremas:
- Jerez de la Frontera marcó 45,8 ºC (17 de agosto).
- Morón de la Frontera llegó a 45,2 ºC.
- Murcia alcanzó 45,1 ºC y Alcantarilla 45 ºC (18 de agosto).
Lluvias escasas y contrastes regionales
El verano fue además seco, con una media de 57 litros por metro cuadrado en la España peninsular (81 % de lo normal), lo que lo convierte en el decimocuarto más seco desde 1961 y el séptimo del siglo XXI.
Las diferencias regionales fueron notables:
- Muy seco en Galicia, Asturias y norte de Castilla y León, con situaciones extremas en el interior gallego, coincidiendo con graves incendios en agosto.
- Húmedo en el noreste peninsular (Cataluña, Aragón, Navarra) y en zonas del centro y sureste, debido a tormentas intensas.
- Canarias vivió un verano muy húmedo, mientras que Baleares presentó un balance desigual: seco en el oeste y húmedo en el este.
- Episodios destacados fueron la tormenta en Girona del 6 de julio, con 59,6 l/m², y la de Castellón/Almassora del 12 de julio, con 57,6 l/m², máximos históricos en sus series desde 1976 y 2012 respectivamente.
Calentamiento global acelerado
Del Campo advirtió que los registros de 2022 y 2025 son comparables a las temperaturas que los modelos climáticos preveían para mediados de siglo, lo que confirma que el calentamiento global se está acelerando.
De hecho, nueve de los diez veranos más cálidos en España han ocurrido en el siglo XXI, y en la última década destacan:
- 2022, el segundo más cálido.
- 2023, el cuarto.
- 2024, el séptimo.
El reto del próximo otoño
Con este escenario, el otoño de 2025 se presenta como un nuevo desafío climático: temperaturas elevadas, pocas lluvias y un riesgo latente de sequía e incendios en varias regiones.
La tendencia confirma que España se enfrenta a un patrón de calor más intenso y recurrente, lo que refuerza las advertencias de los científicos sobre los efectos del cambio climático en el Mediterráneo.