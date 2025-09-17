Cómo será el otoño 2025 en España, tras el verano más cálido en 64 años

La previsión se anuncia tras un verano que ha batido récords y que ya se considera el más caluroso en España desde que existen registros (1961). Con una temperatura media de 24,2 ºC en la península, el verano de 2025 superó en una décima al de 2022 y en seis décimas al de 2003, hasta ahora referente del calor extremo en Europa.