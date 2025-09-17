Cada 18 de septiembre, Chile se viste de fiesta para celebrar el inicio de su proceso de independencia. Esta fecha, que conmemora la formación de la Primera Junta de Gobierno en 1810, va mucho más allá de un simple feriado. Para los chilenos, las Fiestas Patrias o "el Dieciocho" representan un momento de profundo orgullo nacional y una oportunidad para reencontrarse con sus raíces, tradiciones y gastronomía, marcando un hito en la identidad cultural del país.
No obstante, las celebraciones al aire libre, con sus tradicionales fondas y ramadas, están íntimamente ligadas al clima. Por ello, la llegada de un sistema frontal que podría afectar a varias regiones del país durante esta jornada festiva es motivo de preocupación.
Las precipitaciones, si bien son necesarias, amenazan con modificar los planes de miles de chilenos, quienes aguardan con ansias estos días para disfrutar de un ambiente familiar y festivo. La posibilidad de lluvia ha puesto en alerta a organizadores y ciudadanos, quienes se preguntan en qué zonas del territorio nacional el pronóstico podría aguar las fiestas.
Fiestas Patrias en Chile:¿en qué regiones podría llover este 18 de septiembre?
Este año, las tradicionales fondas y ramadas se preparan para un 18 de septiembre pasado por agua en varias zonas del país. Mientras que en el sur, celebrar con lluvias es parte de la costumbre, en la zona central, el anuncio de precipitaciones genera inquietud entre los fonderos, quienes temen por la afluencia de público y los posibles daños en sus instalaciones. Las lluvias se dejarán sentir en las regiones del centro, sur e incluso en la zona austral.
El primer aviso llegará el miércoles 17, con chubascos aislados en la Región de Los Lagos, afectando la costa, la cordillera sur y Chiloé. Sin embargo, el evento principal ocurrirá con el arribo de un frente frío la madrugada del jueves 18, que traerá consigo precipitaciones desde Los Ríos hasta el norte de Aysén. Estas lluvias se extenderán también a La Araucanía, Biobío, Ñuble y el Maule, y se mantendrán hasta la madrugada del día 19.