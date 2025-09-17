Secciones
Mundo

Fiestas Patrias en Chile:¿en qué regiones podría llover este 18 de septiembre?

Esta semana, las lluvias estarán presentes durante las conmemoraciones de Fiestas Patrias en Chile.

Fiestas Patrias en Chile:¿en qué regiones podría llover este 18 de septiembre? Fiestas Patrias en Chile:¿en qué regiones podría llover este 18 de septiembre?
Hace 2 Hs

Cada 18 de septiembre, Chile se viste de fiesta para celebrar el inicio de su proceso de independencia. Esta fecha, que conmemora la formación de la Primera Junta de Gobierno en 1810, va mucho más allá de un simple feriado. Para los chilenos, las Fiestas Patrias o "el Dieciocho" representan un momento de profundo orgullo nacional y una oportunidad para reencontrarse con sus raíces, tradiciones y gastronomía, marcando un hito en la identidad cultural del país.

Fiestas Patrias 2025: en qué consiste el programa "Tolerancia Cero" que lanzó el Gobierno de Chile

Fiestas Patrias 2025: en qué consiste el programa Tolerancia Cero que lanzó el Gobierno de Chile

No obstante, las celebraciones al aire libre, con sus tradicionales fondas y ramadas, están íntimamente ligadas al clima. Por ello, la llegada de un sistema frontal que podría afectar a varias regiones del país durante esta jornada festiva es motivo de preocupación. 

Las precipitaciones, si bien son necesarias, amenazan con modificar los planes de miles de chilenos, quienes aguardan con ansias estos días para disfrutar de un ambiente familiar y festivo. La posibilidad de lluvia ha puesto en alerta a organizadores y ciudadanos, quienes se preguntan en qué zonas del territorio nacional el pronóstico podría aguar las fiestas.

Fiestas Patrias en Chile:¿en qué regiones podría llover este 18 de septiembre?

Este año, las tradicionales fondas y ramadas se preparan para un 18 de septiembre pasado por agua en varias zonas del país. Mientras que en el sur, celebrar con lluvias es parte de la costumbre, en la zona central, el anuncio de precipitaciones genera inquietud entre los fonderos, quienes temen por la afluencia de público y los posibles daños en sus instalaciones. Las lluvias se dejarán sentir en las regiones del centro, sur e incluso en la zona austral.

El primer aviso llegará el miércoles 17, con chubascos aislados en la Región de Los Lagos, afectando la costa, la cordillera sur y Chiloé. Sin embargo, el evento principal ocurrirá con el arribo de un frente frío la madrugada del jueves 18, que traerá consigo precipitaciones desde Los Ríos hasta el norte de Aysén. Estas lluvias se extenderán también a La Araucanía, Biobío, Ñuble y el Maule, y se mantendrán hasta la madrugada del día 19.

Temas Santiago de ChileChile
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fiestas Patrias en Chile: ¿qué regiones tendrán lluvias durante el fin de semana largo?

Fiestas Patrias en Chile: ¿qué regiones tendrán lluvias durante el fin de semana largo?

Cuándo se paga y cuál es el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias de Chile 2025

Cuándo se paga y cuál es el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias de Chile 2025

Lo más popular
¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
1

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
2

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras
4

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social
5

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle
6

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

Más Noticias
Catherine Fulop se cayó del escenario en pleno show de Erreway: “¡Estoy viva!”

Catherine Fulop se cayó del escenario en pleno show de Erreway: “¡Estoy viva!”

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Comentarios