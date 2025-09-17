Fiestas Patrias en Chile:¿en qué regiones podría llover este 18 de septiembre?

Este año, las tradicionales fondas y ramadas se preparan para un 18 de septiembre pasado por agua en varias zonas del país. Mientras que en el sur, celebrar con lluvias es parte de la costumbre, en la zona central, el anuncio de precipitaciones genera inquietud entre los fonderos, quienes temen por la afluencia de público y los posibles daños en sus instalaciones. Las lluvias se dejarán sentir en las regiones del centro, sur e incluso en la zona austral.