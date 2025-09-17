Secciones
Coachella 2026 anuncia su cartel: Justin Bieber, Karol G y presencia española en el festival más esperado

El festival de Indio, California, se celebrará del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril de 2026.

El Festival de Coachella 2026 ya ha revelado su esperado cartel y promete ser una de las ediciones más potentes de los últimos años. El evento, que tendrá lugar en Indio, California, del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril, contará con Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G y Anyma como cabezas de cartel.

La colombiana Karol G hace historia al convertirse en la primera artista latina en liderar el cartel de Coachella, tras su participación en ediciones anteriores y siguiendo el camino abierto en 2023 por Bad Bunny, el primer latino en alcanzar ese reconocimiento en el festival.

Talento español en el desierto de California

El anuncio también ha traído una buena noticia para la música española: Carolina Durante, Rusowsky y el dúo de DJ’s Mëstiza han sido confirmados como parte del line-up de Coachella 2026, según confirmaron EFE y Europa Press.

Carolina Durante llegará con las canciones de su último disco, Elige tu propia aventura.

Rusowsky, uno de los referentes de la música urbana española, apostará por su trabajo Daisy y el éxito de su tema “malibU”, que ya supera los 35 millones de reproducciones en Spotify.

El dúo Mëstiza aportará su original fusión de flamenco y música electrónica, un sello distintivo que los ha posicionado en la escena internacional.

Un cartel de estrellas internacionales

Además de los cabezas de cartel y los representantes españoles, el festival reunirá a un extenso elenco de artistas internacionales. Figuras como The Strokes, Iggy Pop, Addison Rae, FKA Twigs, Central Cee, Labrinth, PinkPantheress, Young Thug, Disclosure y Ethel Cain completan un programa de lujo que volverá a colocar a Coachella en el centro de la escena musical mundial.

Un festival que marca tendencia

Cada año, Coachella no solo se consolida como un referente musical, sino también como un escaparate cultural que dicta tendencias en moda, tecnología y espectáculos en vivo. La edición de 2026 promete combinar grandes nombres, diversidad de estilos y la proyección de artistas emergentes en un escenario único en pleno desierto californiano.

Con Karol G como pionera latina en el cartel y el talento español en ascenso, esta edición ya se perfila como una de las más comentadas de la década.

