Coachella 2026 anuncia su cartel: Justin Bieber, Karol G y presencia española en el festival más esperado

El Festival de Coachella 2026 ya ha revelado su esperado cartel y promete ser una de las ediciones más potentes de los últimos años. El evento, que tendrá lugar en Indio, California, del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril, contará con Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G y Anyma como cabezas de cartel.