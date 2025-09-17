Carolina Herrera revoluciona Madrid con un desfile histórico en la Plaza Mayor

Madrid se prepara para vivir una semana histórica en el calendario de la moda. El próximo jueves 18 de septiembre, la Plaza Mayor será el escenario del desfile de Carolina Herrera, un evento que promete marcar un antes y un después en la ciudad. A las 20, ante 800 invitados internacionales y con retransmisión en streaming a todo el mundo, la firma presentará su colección Primavera 2026 bajo más de 30 grados de temperatura según la previsión meteorológica.