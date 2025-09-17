Carolina Herrera revoluciona Madrid con un desfile histórico en la Plaza Mayor

Madrid se prepara para vivir una semana histórica en el calendario de la moda. El próximo jueves 18 de septiembre, la Plaza Mayor será el escenario del desfile de Carolina Herrera, un evento que promete marcar un antes y un después en la ciudad. A las 20, ante 800 invitados internacionales y con retransmisión en streaming a todo el mundo, la firma presentará su colección Primavera 2026 bajo más de 30 grados de temperatura según la previsión meteorológica.
Para encontrar algo similar hay que remontarse al desfile de Dior en la Plaza de España de Sevilla (2022) o al de Louis Vuitton en el Parque Güell de Barcelona (2024). Ahora, el grupo español Puig, propietario de Carolina Herrera, despliega toda su potencia para convertir Madrid en el epicentro global de la moda.
Un anticipo en redes con Esther Cañadas
El pasado fin de semana, la firma activó la cuenta atrás con un teaser protagonizado por Esther Cañadas. La modelo recorre las calles de Madrid luciendo la icónica camisa blanca de Carolina Herrera, altísimos tacones negros y un minibolso Mimi en amarillo azafrán, al ritmo del clásico Porque te vas de Jeanette y con la aparición de una tuna.
Según explicó la casa, el desfile diseñado por Wes Gordon, director creativo de la firma, será “una carta de amor a Madrid, una ciudad de contrastes, precisión, carácter y belleza”. La propuesta artística incluirá guiños a símbolos madrileños como el chocolate con churros de San Ginés, el cocido de Lhardy, la Cibeles, el Café Gijón, los caramelos de La Violeta y hasta la tipografía de los azulejos de las calles del centro, adaptada especialmente para la ocasión.
Madrid, epicentro de la moda y la belleza
El desfile forma parte de un programa de eventos que Puig ha preparado en Madrid. Este martes habrá un cóctel de bienvenida en la nueva sede madrileña de la firma, un piso señorial del Paseo de la Castellana recientemente reformado. El miércoles, una gran cena en el Palacio de Liria reunirá a invitados selectos.
El mismo jueves por la mañana, la compañía presentará “Home of Creativity”, un libro editado por Rizzoli que celebra los 110 años de historia de Puig y el impacto global de sus marcas: Carolina Herrera, Rabanne, Dries Van Noten, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci y otras firmas nicho como Byredo, Penhaligon's, Apivita, Kama Ayurveda o L’Artisan Parfumeur.
“La Bomba”: un perfume con nombre propio
La semana grande de Carolina Herrera en Madrid servirá también para lanzar su nueva fragancia: “La Bomba”. Después del éxito mundial de Good Girl, la firma apuesta por un frasco con forma de mariposa, convertido ya en objeto de deseo. La campaña, de alcance global, está protagonizada por la supermodelo italiana Vittoria Ceretti.
Un final por todo lo alto en el Casino de Madrid
Tras el desfile en la Plaza Mayor, la fiesta continuará en el Casino de Madrid, que por unas horas se transformará en el Hotel La Bomba para acoger una velada que se prolongará hasta la madrugada.
Con este despliegue, Puig consolida a Carolina Herrera como una de sus marcas estrella y sitúa a Madrid en el mapa internacional de los grandes desfiles de moda, al nivel de París, Nueva York o Milán.