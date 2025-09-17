“Sirat” será la apuesta de España en los Oscar 2026: la carrera hacia Hollywood ya ha comenzado

Aunque queda todavía un largo camino por recorrer hasta el 22 de enero de 2026 —día en que la Academia de Hollywood dará a conocer las cinco películas que competirán por la estatuilla—, la primera fecha clave para el cine español será el 16 de diciembre, cuando se anuncien las 15 preseleccionadas. Con esta decisión, España se convierte en el país número 57 en oficializar su candidatura.