“Sirat” será la apuesta de España en los Oscar 2026: la carrera hacia Hollywood ya ha comenzado

España ya tiene candidata para los premios Oscar 2026. La Academia de Cine ha elegido “Sirat”, dirigida por Oliver Laxe, como la película que representará al país en la categoría de Mejor Película Internacional en la 98ª edición de los galardones más prestigiosos del cine mundial.
Aunque queda todavía un largo camino por recorrer hasta el 22 de enero de 2026 —día en que la Academia de Hollywood dará a conocer las cinco películas que competirán por la estatuilla—, la primera fecha clave para el cine español será el 16 de diciembre, cuando se anuncien las 15 preseleccionadas. Con esta decisión, España se convierte en el país número 57 en oficializar su candidatura.
Una carrera con historia y desafíos
El cine español conoce bien las dificultades de esta categoría. Hace dos años, “La sociedad de la nieve”, de Juan Antonio Bayona, logró ser nominada, aunque no consiguió el premio. En los últimos 25 años, solo Alejandro Amenábar logró levantar la estatuilla con “Mar adentro” (2004). También Pedro Almodóvar hizo historia con “Todo sobre mi madre” (1999), mientras que títulos como “Dolor y gloria” (2019) quedaron en la terna pero no se llevaron el galardón.
La elección entre “Sorda”, “Sirat” y “Romería”
La elección de “Sirat” no ha sido sencilla. La candidatura española se disputaba entre tres títulos:
- “Sorda”, ópera prima en el largometraje de Eva Libertad, estrenada en abril y aplaudida en Berlín.
- “Romería”, la más reciente película de Carla Simón, presentada en septiembre y cierre de su trilogía sobre la familia y la memoria.
- “Sirat”, definida como un “trance en el desierto” que dividió a la crítica en el Festival de Cannes de mayo, entre entusiasmo y desconcierto.
Carla Simón, que en 2022 triunfó en Berlín con “Alcarràs”, reconoció en entrevistas recientes no estar al 100% para afrontar una campaña promocional internacional debido a su maternidad.
Mucho más que cine: la importancia de la campaña
En la carrera hacia el Oscar no basta con la calidad artística. Se necesitan inversión y publicidad para captar la atención de los votantes. Directores de renombre como Almodóvar lo saben bien: sus tres últimas películas —“Dolor y gloria”, “Madres paralelas” y “La habitación de al lado”— han estado presentes en los Oscar de diferentes maneras.
Los rivales a batir: Brasil, Noruega, Corea y Palestina
España no lo tendrá fácil. Entre las candidaturas más potentes ya se perfilan:
- “El agente secreto”, de Brasil, ambientada en la dictadura militar. El país viene de ganar en la última edición con “Aún estoy aquí”.
- “Sentimental Value”, drama familiar del noruego Joachim Trier, conocido por “La peor persona del mundo”.
- “No Other Choice”, del coreano Park Chan-wook, que recuerda al estilo de Bong Joon Ho (“Parásitos”).
- “The Sea”, la propuesta de Israel, que narra la historia de un adolescente palestino que sueña con ver el mar pero se enfrenta a la negativa de las autoridades.
Con “Sirat” en primera línea, el cine español comienza una nueva carrera hacia el Oscar. El próximo 16 de diciembre será la primera gran prueba de fuego para saber si la película de Oliver Laxe logra entrar en la lista corta y mantiene vivas las esperanzas de una nueva estatuilla para España.