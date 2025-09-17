Camila Andrada contó la verdad oculta detrás de su ruptura con Francisco Kaminski: su inesperada confesión

Recientemente salió a la luz información inédita sobre el vínculo entre Camila Andrade y Francisco Kaminski. Después de las polémicas que rodearon al conductor, en un principio se creyó que la pareja había terminado. Poco después se supo que en realidad se trataba de una estrategia de exposición y que la relación seguía en pie. Pero en los últimos días se confirmó que, esta vez, la historia de amor terminó de manera definitiva.