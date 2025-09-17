Secciones
Camila Andrada contó la verdad oculta detrás de su ruptura con Francisco Kaminski: su inesperada confesión

Aseguran que la relación entre la modelo y el animador terminó de la peor manera.

Camila Andrade y Francisco Kaminski Camila Andrade y Francisco Kaminski
Hace 16 Min

Recientemente salió a la luz información inédita sobre el vínculo entre Camila Andrade y Francisco Kaminski. Después de las polémicas que rodearon al conductor, en un principio se creyó que la pareja había terminado. Poco después se supo que en realidad se trataba de una estrategia de exposición y que la relación seguía en pie. Pero en los últimos días se confirmó que, esta vez, la historia de amor terminó de manera definitiva.

“Según el círculo cercano y por lo que me han contado de cómo ha ido evolucionando la relación de ellos en los últimos días, te podría decir que el término no fue de la mejor manera, con diferencias absolutamente irreconciliables y se podría decir que de muy mala manera”, reveló Manu González en el podcast Bombastic, de Cecilia Gutiérrez.

El periodista relató que, en una de las conversaciones, Camila Andrade le habría recriminado a Francisco Kaminski que la relación no le aportaba, sino que, por el contrario, le restaba tanto en su vida personal como en su trabajo.

Fue entonces cuando, molesto y enojado, él habría tomado la decisión de poner fin al vínculo, según la misma fuente. Además, trascendió que el locutor radial habría comentado a su entorno que le había comprado absolutamente todo a la ex Miss Chile. “Cada cosa que hay en el departamento de Camila Andrade, desde un simple plato, se lo habría regalado él”, aseguró.

El tema también fue abordado en Zona de Estrellas, donde revelaron que el círculo cercano de Kaminski no tiene la mejor opinión de Andrade, a quien incluso llegaron a tildar de “aprovechadora”, aunque el propio conductor lo desmintió.

Finalmente, fue la modelo quien rompió el silencio en el mismo programa, tras ser contactada por Hugo Valencia. “Toda la información que se ha filtrado es falsa, el quiebre se debió a otras razones profundas que me reservo por respeto a lo que alguna vez existió”, sostuvo Andrade, generando repercusión inmediata.

