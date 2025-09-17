España: 2.800 personas fallecieron durante el verano más caluroso de la historia

España ha vivido su verano más caluroso desde 1961, y el exceso de temperaturas ha tenido consecuencias dramáticas. Un estudio del Imperial College London y el London School of Hygiene and Tropical Medicine cifra en 2.841 las muertes relacionadas con el calor durante los meses de junio a agosto.
A nivel europeo, los investigadores estiman 16.500 fallecimientos atribuibles al cambio climático en más de 850 ciudades, dentro de un total de 24.400 muertes por calor registradas en verano, lo que representa el 68% de las muertes por altas temperaturas.
España e Italia, los países más afectados por el calor extremo
España e Italia fueron los países con más fallecimientos por calor en verano de 2025, con 2.841 y 4.597 muertes, respectivamente. Según los investigadores, 2.800 de esos fallecimientos en España se deben al cambio climático, cifra que coincide con los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, que registró 3.644 muertes, un 84,3% más que en verano de 2024.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) registró una temperatura media de 24,2 ºC, 2,1 grados por encima de lo normal, con uno de cada tres días bajo ola de calor.
Barcelona y Madrid, ciudades más afectadas
El estudio destaca que las grandes ciudades son más vulnerables debido al efecto “isla de calor” por asfalto, transporte urbano y escasez de zonas verdes.
Barcelona registró 786 muertes adicionales, siendo la tercera ciudad europea con más fallecimientos por calor, solo por detrás de Roma (835) y Milán (1.156). El 80% de estas muertes se atribuye al cambio climático.
Madrid sufrió 387 fallecimientos relacionados con el calor.
Las personas mayores, las más afectadas
El 85% de las muertes correspondieron a personas mayores de 65 años, con un 41% mayores de 85 años, reflejando el riesgo que supone el calor extremo para la tercera edad y personas con enfermedades crónicas.
Los investigadores alertan que la población de mayores de 80 años en Europa podría aumentar del 6% actual al 15% en 2100, mientras que el continente seguirá siendo uno de los que más rápido se calienta.
La urgencia de actuar contra el cambio climático
La doctora Claire Barnes, del Imperial College London, subraya:
“Cambios de unos pocos grados en el calor del verano pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas”.
Los autores insisten en la necesidad de reducir las emisiones y abandonar los combustibles fósiles para limitar el impacto mortal del calor estival, incluso con medidas de adaptación y resiliencia.