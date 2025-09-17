España: 2.800 personas fallecieron durante el verano más caluroso de la historia

España e Italia, los países más afectados por el calor extremo

España e Italia fueron los países con más fallecimientos por calor en verano de 2025, con 2.841 y 4.597 muertes, respectivamente. Según los investigadores, 2.800 de esos fallecimientos en España se deben al cambio climático, cifra que coincide con los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, que registró 3.644 muertes, un 84,3% más que en verano de 2024.