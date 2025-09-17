Secciones
Tapas, plato principal y postre por 14,50 €: el menú que arrasa en Madrid

En pleno barrio de Salamanca, el chef Saúl Sanz ha conseguido lo que parecía imposible.

Hace 9 Min

Encontrar un menú del día en Madrid que sea sabroso, equilibrado y asequible no siempre es fácil. El precio medio en la capital ya roza los 14,80 €, uno de los más altos de España, según el informe de Hostelería de España. Sin embargo, en pleno barrio de Salamanca, el chef Saúl Sanz ha conseguido lo que parecía imposible: un menú de mediodía por 14,50 €, con la firma de un cocinero reconocido por la Guía Michelin y la Guía Repsol.

El chef Saúl Sanz: tradición y alta cocina accesible

Sanz es un nombre consolidado en la escena gastronómica madrileña. Tras 15 años al frente de Treze, restaurante distinguido con un Sol Repsol y un Bib Gourmand de Michelin, el cocinero abrió Terzio, un espacio más desenfadado pero igual de cuidado, situado en la calle General Pardiñas.

Es en este local donde ha creado el Menú TZ, pensado para acercar su cocina a todos los públicos sin renunciar a la creatividad ni al producto de temporada.

Qué incluye el Menú TZ por 14,50 €

El menú se sirve de martes a viernes al mediodía y cambia a diario según mercado. La propuesta incluye:

Tres tapas de entrantes servidas al centro, que pueden ir desde gyozas, samosas o ssam hasta sopas de temporada, ensaladas de lentejas o vichyssoise.

Un principal a elegir entre carne o pescado, con recetas que combinan tradición y fusión, como pollo asado con batata frita, caballa con champiñones guisados, raviolis de carne al curry rojo o lenguadina con verduras asadas.

Postre o café, siempre acompañado de bebida y pan.

Todo ello por 14,50 €, un precio que lo convierte en una de las mejores opciones de menú del día en Madrid con sello de autor.

Por qué triunfa este menú en Madrid

El secreto está en que Sanz logra mantener el espíritu del menú del día tradicional —completo, saciante y asequible— pero llevado a un nivel superior gracias a la técnica, el producto fresco y una mirada cosmopolita. Para quienes buscan comer bien entre semana sin gastar de más, Terzio es ya un imprescindible en Madrid.

Comentarios