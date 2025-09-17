Tapas, plato principal y postre por 14,50 €: el menú que arrasa en Madrid

Encontrar un menú del día en Madrid que sea sabroso, equilibrado y asequible no siempre es fácil. El precio medio en la capital ya roza los 14,80 €, uno de los más altos de España, según el informe de Hostelería de España. Sin embargo, en pleno barrio de Salamanca, el chef Saúl Sanz ha conseguido lo que parecía imposible: un menú de mediodía por 14,50 €, con la firma de un cocinero reconocido por la Guía Michelin y la Guía Repsol.