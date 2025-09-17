Secciones
"¿Los heredaría?": la divertida charla entre David Broncano y Ágatha Ruiz de la Prada sobre nobleza y matrimonio

La reconocida diseñadora de moda llegó al programa con su característico humor y un repertorio de regalos inesperados.

Hace 2 Hs

La visita de Ágatha Ruiz de la Prada a La Revuelta dejó una de las conversaciones más divertidas y sorprendentes de la noche. La reconocida diseñadora de moda llegó al programa de David Broncano en La 1 con su característico humor y un repertorio de regalos inesperados: tres tuppers de puré de verduras, un libro de sudokus y hasta un juguete sexual.

Entre moda y nobleza: los títulos de Ágatha Ruiz de la Prada

La creadora, que prepara su desfile para la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2025, también habló de un tema poco habitual en televisión: sus títulos nobiliarios.

Broncano quiso saber más sobre este aspecto de su vida y la diseñadora respondió sin tapujos:

"Uno tiene Grandeza de España, eres grande de España. Pero el otro es más antiguo: Baronesa de Santa Pau. Es un título que tiene como 1.000 años. Lo importante es la antigüedad".

Entre bromas, la conversación derivó en un inesperado momento romántico.

"¿Eso es malo?", preguntó Ruiz de la Prada.

"Es buenísimo. Ojalá yo", replicó Broncano.

Fue entonces cuando la diseñadora lanzó la propuesta en tono de humor: "¿Nos casamos?"

El presentador quiso ir más allá: "¿Los heredaría?". "Bueno, lo compartiríamos", contestó ella, desatando las risas del público.

"La Diputación de la Grandeza me odia"

Además de hablar de moda y aristocracia, Ágatha Ruiz de la Prada recordó su papel en una histórica reivindicación: la igualdad en la herencia de los títulos nobiliarios.

"¿Tú sabes que a mí el sindicato me odia? Se llama la Diputación de la Grandeza y su mayor enemiga soy yo porque fui la que consiguió que las mujeres pudiesen heredar el título".

Broncano apoyó su declaración, subrayando el cambio que evitó que "el varón de un tercer hijo" pudiera quedarse con un título que correspondía a la primogénita.

Una noche llena de sorpresas en La Revuelta

La presencia de Ágatha Ruiz de la Prada se sumó a otros momentos destacados del programa, como la intervención sorpresa de Ed Sheeran, quien envió un mensaje y un regalo especial a Broncano, haciendo que la velada estuviera cargada de humor, música y confesiones inesperadas.

Temas EspañaDavid Broncano
