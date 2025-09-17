La revelación de María Barranco en El Hormiguero: su amor secreto por Imanol Arias

El Hormiguero vivió este martes una noche cargada de risas, anécdotas y confesiones inesperadas. Los invitados fueron María Barranco e Imanol Arias, dos rostros icónicos del cine y la televisión española, que acudieron al programa para presentar Mejor no decirlo, la obra teatral que los llevará de gira por distintos escenarios del país.
Una comedia sobre amor y diferencias
La obra, escrita por Salomé Lelouch, se centra en una pareja muy distinta: él, más conservador y reservado; ella, incapaz de callar “ni debajo del agua”. Según explicaron los intérpretes en el plató, la pieza reflexiona con humor sobre cómo se dicen las cosas dentro de una relación.
La confesión inesperada de María Barranco
Más allá de la promoción teatral, el programa dejó un momento que sorprendió a la audiencia. María Barranco confesó que en sus primeros años en Madrid estuvo profundamente enamorada de Imanol Arias.
“Cuando llegué a Madrid no conocía a nadie y este ya bueno, Imanol Arias, todo el mundo enamorado de él. No sabes cuánto me ayudó”, recordó. Y añadió entre risas: “Estaba enamoradísima, pero nunca me hizo caso. Estaba muy solicitado”.
El propio actor, divertido con la anécdota, reconoció que no se había dado cuenta de aquellos sentimientos. “Yo creía que estaba enamorada de Antonio Banderas, que era muy amigo de ella”, comentó.
Imanol Arias y Antonio Banderas, “competencia” en los 80
El intercambio provocó las carcajadas de Pablo Motos y de las hormigas, que no dudaron en bromear con la situación. “Uh, buena competencia”, intervino Barrancas, mientras Arias reconocía que, junto a Banderas, “uno quedaba invisible”.
Cuando le preguntaron directamente a María Barranco a quién prefería, la actriz zanjó la conversación con humor: “Pues la verdad es que para qué elegir”, respuesta que desató las risas en el plató.
Un reencuentro lleno de complicidad
Más allá de la confesión, la entrevista dejó claro que entre ambos actores existe una gran complicidad fruto de años de amistad y colaboración profesional. La gira de Mejor no decirlo servirá para volver a verlos juntos sobre los escenarios, en una comedia que promete emociones y carcajadas.