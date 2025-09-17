Secciones
Mundo

La revelación de María Barranco en El Hormiguero: su amor secreto por Imanol Arias

Los actores acudieron al programa de Pablo Motos para presentar Mejor no decirlo, la obra de teatro con la que recorrerán España.

La revelación de María Barranco en El Hormiguero: su amor secreto por Imanol Arias
Hace 19 Min

El Hormiguero vivió este martes una noche cargada de risas, anécdotas y confesiones inesperadas. Los invitados fueron María Barranco e Imanol Arias, dos rostros icónicos del cine y la televisión española, que acudieron al programa para presentar Mejor no decirlo, la obra teatral que los llevará de gira por distintos escenarios del país.

Una comedia sobre amor y diferencias

La obra, escrita por Salomé Lelouch, se centra en una pareja muy distinta: él, más conservador y reservado; ella, incapaz de callar “ni debajo del agua”. Según explicaron los intérpretes en el plató, la pieza reflexiona con humor sobre cómo se dicen las cosas dentro de una relación.

La confesión inesperada de María Barranco

Más allá de la promoción teatral, el programa dejó un momento que sorprendió a la audiencia. María Barranco confesó que en sus primeros años en Madrid estuvo profundamente enamorada de Imanol Arias.

“Cuando llegué a Madrid no conocía a nadie y este ya bueno, Imanol Arias, todo el mundo enamorado de él. No sabes cuánto me ayudó”, recordó. Y añadió entre risas: “Estaba enamoradísima, pero nunca me hizo caso. Estaba muy solicitado”.

El propio actor, divertido con la anécdota, reconoció que no se había dado cuenta de aquellos sentimientos. “Yo creía que estaba enamorada de Antonio Banderas, que era muy amigo de ella”, comentó.

Imanol Arias y Antonio Banderas, “competencia” en los 80

El intercambio provocó las carcajadas de Pablo Motos y de las hormigas, que no dudaron en bromear con la situación. “Uh, buena competencia”, intervino Barrancas, mientras Arias reconocía que, junto a Banderas, “uno quedaba invisible”.

Cuando le preguntaron directamente a María Barranco a quién prefería, la actriz zanjó la conversación con humor: “Pues la verdad es que para qué elegir”, respuesta que desató las risas en el plató.

Un reencuentro lleno de complicidad

Más allá de la confesión, la entrevista dejó claro que entre ambos actores existe una gran complicidad fruto de años de amistad y colaboración profesional. La gira de Mejor no decirlo servirá para volver a verlos juntos sobre los escenarios, en una comedia que promete emociones y carcajadas.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
1

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
2

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras
3

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle
4

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social
5

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

La 22ª Exposición de Orquídeas se llevará a cabo este fin de semana en Yerba Buena
6

La 22ª Exposición de Orquídeas se llevará a cabo este fin de semana en Yerba Buena

Más Noticias
Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Subió el dólar, ¿se abarató la Argentina?

Subió el dólar, ¿se abarató la Argentina?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

La 22ª Exposición de Orquídeas se llevará a cabo este fin de semana en Yerba Buena

La 22ª Exposición de Orquídeas se llevará a cabo este fin de semana en Yerba Buena

Comentarios