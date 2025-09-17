La revelación de María Barranco en El Hormiguero: su amor secreto por Imanol Arias

El Hormiguero vivió este martes una noche cargada de risas, anécdotas y confesiones inesperadas. Los invitados fueron María Barranco e Imanol Arias, dos rostros icónicos del cine y la televisión española, que acudieron al programa para presentar Mejor no decirlo, la obra teatral que los llevará de gira por distintos escenarios del país.