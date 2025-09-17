Secciones
¿Necesitas trabajo en España? Seguros Santa Lucía busca 335 profesionales

Conoce cómo postular. Opciones de teletrabajo.

¿Necesitas trabajo en España? Seguros Santa Lucía busca 335 profesionales
Hace 2 Hs

En España, Seguros Santa Lucía está contratando y en su página web se pueden encontrar 335 ofertas de empleo, muchas de ellas para comerciales en sus oficinas y con opción de teletrabajo. Así, se necesitan comerciales en Gava, Sants, Vall de Uxo, Madrid, Béjar, San Bernardo (Madrid), Burgos, Rubí, Arévalo, Sagunto o Molina de Segura.

La empresa ofrece formación comercial, remuneración competiviva, el certificado de gestor comercial Nivel B, y darán una tablet como herramienta digital de gestión, con línea de teléfono incluida y los programas necesarios para ser eficaz con el cliente. 

Se pide, para ser comercial, tener estudios mínimos de Bachillerato o FP y disponibilidad para incorporarse de manera inmediata.

Todas las vacantes están en la página de Santa Lucía, dándole a ‘Buscar’.

