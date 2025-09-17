¿Necesitas trabajo en España? Seguros Santa Lucía busca 335 profesionales

En España, Seguros Santa Lucía está contratando y en su página web se pueden encontrar 335 ofertas de empleo, muchas de ellas para comerciales en sus oficinas y con opción de teletrabajo. Así, se necesitan comerciales en Gava, Sants, Vall de Uxo, Madrid, Béjar, San Bernardo (Madrid), Burgos, Rubí, Arévalo, Sagunto o Molina de Segura.