La camionera más joven de España rompe mitos: 22 años, 2.000€ al mes y “feliz en la carretera”

La profesión de camionero en España sigue asociándose a perfiles masculinos y veteranos, pero Andrea García está cambiando esa percepción. Con tan solo 22 años, esta joven catalana se ha convertido en la camionera más joven de España, un logro que combina pasión, esfuerzo y mucha determinación.
En una entrevista en el programa de YouTube Rutas de Éxito, Andrea ha contado cómo ha sido su primer año al volante de un tráiler y por qué no se arrepiente de la decisión que tomó con apenas 20 años: sacarse los carnés necesarios para dedicarse al transporte. “Pienso dedicarme a ello toda la vida”, asegura.
Una pasión que nació en la infancia
Desde niña, Andrea sentía fascinación por los motores. Mientras otras jugaban con muñecas, ella prefería los camiones en miniatura. Años después, animada por su pareja —también camionero—, decidió convertir esa pasión en profesión.
El camino no fue fácil: entre el CAP, el carnet de rígido y el de tráiler, la inversión superó los 4.000 euros. Pero el esfuerzo mereció la pena. Apenas unos meses después ya estaba trabajando, primero en Mercadona y después en la empresa en la que sigue actualmente.
Jornadas de 8 horas y un sueldo de 2.000 euros
Uno de los mitos que Andrea desmonta es el de las interminables jornadas al volante. “Mi contrato es claro: de lunes a viernes, en turno fijo de tarde, de 14:00 a 22:00 horas. Me dijeron ocho horas y lo están cumpliendo”, explica.
Su trabajo se centra en rutas regionales por Cataluña, especialmente en la provincia de Barcelona, recorriendo entre 200 y 250 kilómetros diarios. Además, valora la estabilidad: “Tengo tiempo para mí, algo poco habitual en este sector”.
En cuanto al salario, Andrea es clara: “Rondo los 2.000 euros al mes y me parece bastante bien para lo que hago”.
Una mujer joven en un sector de hombres
Aunque en su empresa asegura sentirse valorada, reconoce que todavía persisten prejuicios. “Una vez, en un almacén, un hombre me preguntó qué hacía allí, insinuando que conducir camiones no es cosa de mujeres. Le respondí: ‘Soy una persona igual que tú’”, recuerda.
También ha escuchado críticas por su edad: “Me dicen que no tengo ni idea de lo que es el transporte, pero todos tenemos que empezar por algún lado. Ser joven o mujer no significa hacer peor la faena”.
Retos y propuestas de mejora en el transporte
Más allá de su experiencia personal, Andrea plantea cambios que mejorarían el sector:
Ajustes en el tacógrafo: “Si haces 44 minutos de descanso, que no te cuente solo 15”.
Servicios públicos dignos: “Los baños de mujeres suelen estar en estado lamentable. Si se pagara una pequeña tarifa, estarían más limpios”.
Un mensaje para los jóvenes: “Que no tengan miedo”
Andrea quiere animar a otros a seguir su camino: “Es un sector muy importante y, para mí, muy bonito. Desde que me formé no he estado en paro ni un solo día. Siempre hay demanda de conductores”.
De cara al futuro, no descarta ocupar un puesto de oficina para conciliar cuando sea madre, pero deja claro que lo suyo está en la carretera: “Lo que más me gusta es conducir, escuchar música, ver el paisaje… Esa libertad no te la da ningún otro trabajo”.