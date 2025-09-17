Secciones
Mundo

Las frases más bizarras de los solteros de First Dates en 2025: “Tengo dos pasiones, Dios y el ‘friki-friki’”

Un clásico de la televisión española.

Las frases más bizarras de los solteros de First Dates en 2025: “Tengo dos pasiones, Dios y el ‘friki-friki’”
Hace 2 Hs

Desde su estreno en abril de 2016, First Dates se ha consolidado como un clásico de la televisión española. El dating show presentado por Carlos Sobera en Cuatro no solo ha unido a decenas de parejas, sino que también ha regalado a la audiencia algunos de los momentos más surrealistas de la pequeña pantalla.

Entre copas de vino, menús románticos y camareros cómplices, los solteros que se sientan en las mesas del restaurante más televisivo no dejan indiferente a nadie. Este 2025, el programa ha vuelto a ser tendencia en redes sociales gracias a frases que oscilan entre lo absurdo, lo cómico y lo insólito.

Aquí recopilamos las más virales del año:

Los solteros más sinceros (y extravagantes)

Ainhoa: “El sitio más raro donde he hecho el amor ha sido en un pipícan, ¿sabes lo que es?”

Guillermo: “Mi estilo de vestir lo llamo… ‘coqueta vagabunda’.”

Julia: “Llevo viendo muertos por casa desde los siete años.”

Diana: “Mi sueño es construir un templo de mí misma desnuda.”

Confesiones que descolocaron al público

Pedro: “Practico el naturismo. Por casa también voy desnudo, y eso que vivo con mi madre…”

Marisol: “Estuve casada, pero me separé tras la luna de miel porque me dio vergüenza.”

Dani: “Tuve una experiencia paranormal con mi bisabuela, me vino a estrangular.”

Gonzalo: “No me ha gustado. Esperaba una más ‘cayetana’.”

Entre el humor y lo insólito

Paco: “Al sexo le doy la importancia que tiene, de cachondeo.”

María: “Me gustan los niños, pero no quiero tener. El rol de madre te quita magia.”

Javier: “Soy un apasionado del arte funerario. Los cementerios me encantan, me relajan.”

Ezra: “La gente se me rifa, soy un maniquí.”

Declaraciones que encendieron redes sociales

Alicia: “Me gustan los chicos delincuentes, chulos y malos.”

Iomar: “Prefiero que a mi cita le falte un brazo que sea votante de Pedro Sánchez.”

Alberto: “En mi época de stripper estuve con 2.000 mujeres.”

Raquel: “Tengo dos pasiones, Dios y el ‘friki-friki’.”

Cuando la cita parece un sketch

Mariani: “Tú sabes la cantidad de tíos que se pelearían por conquistar a este pedazo de mujer.”

Mónica: “Todo el mundo me dice que me parezco a Victoria Federica.”

Luis: “Me vuelve loco Isabel Díaz Ayuso, es una mujer poderosa.”

Un show que no deja de sorprender

Con frases que parecen sacadas de un guion de comedia, First Dates sigue demostrando que su mayor encanto está en la espontaneidad de sus participantes. Entre el amor verdadero, las citas fallidas y las confesiones bizarras, el programa continúa siendo un generador inagotable de titulares y memes en redes sociales, casi diez años después de su estreno.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
1

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
2

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras
4

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social
5

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle
6

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

Más Noticias
Carolina Herrera revoluciona Madrid con un desfile histórico en la Plaza Mayor

Carolina Herrera revoluciona Madrid con un desfile histórico en la Plaza Mayor

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Comentarios