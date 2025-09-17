Las frases más bizarras de los solteros de First Dates en 2025: “Tengo dos pasiones, Dios y el ‘friki-friki’”

Desde su estreno en abril de 2016, First Dates se ha consolidado como un clásico de la televisión española. El dating show presentado por Carlos Sobera en Cuatro no solo ha unido a decenas de parejas, sino que también ha regalado a la audiencia algunos de los momentos más surrealistas de la pequeña pantalla.
Entre copas de vino, menús románticos y camareros cómplices, los solteros que se sientan en las mesas del restaurante más televisivo no dejan indiferente a nadie. Este 2025, el programa ha vuelto a ser tendencia en redes sociales gracias a frases que oscilan entre lo absurdo, lo cómico y lo insólito.
Aquí recopilamos las más virales del año:
Los solteros más sinceros (y extravagantes)
Ainhoa: “El sitio más raro donde he hecho el amor ha sido en un pipícan, ¿sabes lo que es?”
Guillermo: “Mi estilo de vestir lo llamo… ‘coqueta vagabunda’.”
Julia: “Llevo viendo muertos por casa desde los siete años.”
Diana: “Mi sueño es construir un templo de mí misma desnuda.”
Confesiones que descolocaron al público
Pedro: “Practico el naturismo. Por casa también voy desnudo, y eso que vivo con mi madre…”
Marisol: “Estuve casada, pero me separé tras la luna de miel porque me dio vergüenza.”
Dani: “Tuve una experiencia paranormal con mi bisabuela, me vino a estrangular.”
Gonzalo: “No me ha gustado. Esperaba una más ‘cayetana’.”
Entre el humor y lo insólito
Paco: “Al sexo le doy la importancia que tiene, de cachondeo.”
María: “Me gustan los niños, pero no quiero tener. El rol de madre te quita magia.”
Javier: “Soy un apasionado del arte funerario. Los cementerios me encantan, me relajan.”
Ezra: “La gente se me rifa, soy un maniquí.”
Declaraciones que encendieron redes sociales
Alicia: “Me gustan los chicos delincuentes, chulos y malos.”
Iomar: “Prefiero que a mi cita le falte un brazo que sea votante de Pedro Sánchez.”
Alberto: “En mi época de stripper estuve con 2.000 mujeres.”
Raquel: “Tengo dos pasiones, Dios y el ‘friki-friki’.”
Cuando la cita parece un sketch
Mariani: “Tú sabes la cantidad de tíos que se pelearían por conquistar a este pedazo de mujer.”
Mónica: “Todo el mundo me dice que me parezco a Victoria Federica.”
Luis: “Me vuelve loco Isabel Díaz Ayuso, es una mujer poderosa.”
Un show que no deja de sorprender
Con frases que parecen sacadas de un guion de comedia, First Dates sigue demostrando que su mayor encanto está en la espontaneidad de sus participantes. Entre el amor verdadero, las citas fallidas y las confesiones bizarras, el programa continúa siendo un generador inagotable de titulares y memes en redes sociales, casi diez años después de su estreno.