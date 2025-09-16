Secciones
Mundo

Inesperado giro en Mundos Opuestos: revelaron quién será el próximo eliminado del reality

La salida del concursante traerá un giro inesperado en la competencia por equipos.

Inesperado giro en Mundos Opuestos: revelaron quién será el próximo eliminado del reality
Hace 1 Hs

Una nueva filtración sorprendió a los seguidores de Mundos Opuestos. En las últimas horas, se confirmó que el próximo eliminado del reality de Canal 13 será un hombre.

Según reveló el portal de farándula Infama, el siguiente participante en dejar la competencia será Diego Venegas, uno de los concursantes considerados más fuertes.

Competencia mental y eliminación sorpresa: el querido participante que se despidió de "Mundos Opuestos"

Competencia mental y eliminación sorpresa: el querido participante que se despidió de Mundos Opuestos

El medio respondió a la consulta de un usuario en redes sociales, confirmando: “¿Cuál es el próximo eliminado después de Nicole? Se trata del influencer”.

El también novio de Ignacia Michelson ya se había dejado ver públicamente junto a la exchica reality en la alfombra roja del Circo Pastelito. No obstante, su eliminación aún no había sido exhibida en pantalla.

La inesperada confesión de Pangal Andrade que sorprendió a todos en "Mundos Opuestos"

La inesperada confesión de Pangal Andrade que sorprendió a todos en Mundos Opuestos

Según Infama, el episodio traerá un giro inesperado en la competencia por equipos: “Después de mucho tiempo, al fin gana el azul”, adelantaron.

Sin embargo, la alegría para el equipo Olimpo será breve, ya que solo permanecerán una semana en el futuro antes de volver a enfrentarse a nuevos desafíos dentro del encierro.

Temas Santiago de ChileChileCanal 13
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quién es Katia Hoffmann, finalista de Miss Valdivia 2025 que protagonizó una violenta pelea a la salida de una disco

Quién es Katia Hoffmann, finalista de Miss Valdivia 2025 que protagonizó una violenta pelea a la salida de una disco

Competencia mental y eliminación sorpresa: el querido participante que se despidió de Mundos Opuestos

Competencia mental y eliminación sorpresa: el querido participante que se despidió de "Mundos Opuestos"

Lo más popular
Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral
1

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”
2

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares
3

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei
4

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF
5

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento
6

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

Más Noticias
“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

Tucumán tendrá una ley propia de Salud Mental para brindar contención integral

Tucumán tendrá una ley propia de Salud Mental para brindar contención integral

La ciclovía a El Cadillal está congelada por falta de financiamiento

La ciclovía a El Cadillal está congelada por falta de financiamiento

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Comentarios