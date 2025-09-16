Inesperado giro en Mundos Opuestos: revelaron quién será el próximo eliminado del reality

Una nueva filtración sorprendió a los seguidores de Mundos Opuestos. En las últimas horas, se confirmó que el próximo eliminado del reality de Canal 13 será un hombre.
Según reveló el portal de farándula Infama, el siguiente participante en dejar la competencia será Diego Venegas, uno de los concursantes considerados más fuertes.
El medio respondió a la consulta de un usuario en redes sociales, confirmando: “¿Cuál es el próximo eliminado después de Nicole? Se trata del influencer”.
El también novio de Ignacia Michelson ya se había dejado ver públicamente junto a la exchica reality en la alfombra roja del Circo Pastelito. No obstante, su eliminación aún no había sido exhibida en pantalla.
Según Infama, el episodio traerá un giro inesperado en la competencia por equipos: “Después de mucho tiempo, al fin gana el azul”, adelantaron.
Sin embargo, la alegría para el equipo Olimpo será breve, ya que solo permanecerán una semana en el futuro antes de volver a enfrentarse a nuevos desafíos dentro del encierro.