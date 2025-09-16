Se conoció el verdadero motivo de la separación entre Francisco Kaminski y Camila Andrade

La relación entre Francisco Kaminski y Camila Andrade llegó a su fin hace algunas semanas y, según nuevas revelaciones, no habría terminado en los mejores términos.
El periodista Manu González aseguró que la pareja decidió poner fin a su vínculo pese a los rumores que apuntaban a que todo era solo una estrategia para el público. “Te puedo confirmar que Francisco Kaminski y Camila Andrade sí que están absolutamente separados y es más, según el círculo cercano y por lo que me han contado de cómo ha ido evolucionando la relación de ellos en los últimos días, te podría decir que el término no fue de la mejor manera”, afirmó González.
De acuerdo con el panelista de Zona de Estrellas, la ruptura fue iniciativa de Kaminski. “Hubo diferencias absolutamente irreconciliables y, a tenor de lo que se ha ido transparentando por el círculo, se podría decir que de muy mala manera”, agregó.
En ese sentido, reveló que Camila Andrade le habría recriminado al animador que “él no le sumaba, sino que le restaba a su vida y a su trabajo”, comentario que habría sido determinante en la decisión de Kaminski.
Ante esto, González sostuvo que el conductor decidió “ponerle absoluto fin a la relación. O sea, fue Kaminski quien decidió romper”.
La nueva vida de soltero de Kaminski
El periodista añadió que actualmente Francisco Kaminski estaría retomando su vida de soltero, siendo visto en algunos pubs y compartiendo con personas de su entorno laboral.
Según González, al animador le pesa lo que entregó en la relación: “Lo que más le molesta a él es todo lo que ha tenido que hacer, decir o incluso sacrificar, para que la relación fuera de la mejor manera. Porque llegó a comentar que todo lo que tiene su departamento arrendado, desde un plato para poder comer, se lo regaló a Camila Andrade”.
Por último, González reveló que Kaminski habría calificado a la modelo con una dura expresión: “La palabra que al parecer utilizó (para Camila Andrade), es que la veía como una aprovechadora. Al menos a mí, me parece que es una palabra fuerte”.