Se conoció el verdadero motivo de la separación entre Francisco Kaminski y Camila Andrade

El periodista Manu González aseguró que la pareja decidió poner fin a su vínculo pese a los rumores que apuntaban a que todo era solo una estrategia para el público. “Te puedo confirmar que Francisco Kaminski y Camila Andrade sí que están absolutamente separados y es más, según el círculo cercano y por lo que me han contado de cómo ha ido evolucionando la relación de ellos en los últimos días, te podría decir que el término no fue de la mejor manera”, afirmó González.