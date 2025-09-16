Secciones
Mundo

Se conoció el verdadero motivo de la separación entre Francisco Kaminski y Camila Andrade

El periodista Manu González aseguró que la pareja decidió poner fin a su vínculo pese a los rumores que apuntaban a que todo era solo una estrategia para el público.

Francisco Kaminski y Camila Andrade. Francisco Kaminski y Camila Andrade.
Hace 1 Hs

La relación entre Francisco Kaminski y Camila Andrade llegó a su fin hace algunas semanas y, según nuevas revelaciones, no habría terminado en los mejores términos. 

El periodista Manu González aseguró que la pareja decidió poner fin a su vínculo pese a los rumores que apuntaban a que todo era solo una estrategia para el público. “Te puedo confirmar que Francisco Kaminski y Camila Andrade sí que están absolutamente separados y es más, según el círculo cercano y por lo que me han contado de cómo ha ido evolucionando la relación de ellos en los últimos días, te podría decir que el término no fue de la mejor manera”, afirmó González.

Francisco Kaminski reapareció y sorprendió con un fuerte mensaje: "A veces la vida te pide silencio"

Francisco Kaminski reapareció y sorprendió con un fuerte mensaje: A veces la vida te pide silencio

De acuerdo con el panelista de Zona de Estrellas, la ruptura fue iniciativa de Kaminski. “Hubo diferencias absolutamente irreconciliables y, a tenor de lo que se ha ido transparentando por el círculo, se podría decir que de muy mala manera”, agregó.

En ese sentido, reveló que Camila Andrade le habría recriminado al animador que “él no le sumaba, sino que le restaba a su vida y a su trabajo”, comentario que habría sido determinante en la decisión de Kaminski.

Ante esto, González sostuvo que el conductor decidió “ponerle absoluto fin a la relación. O sea, fue Kaminski quien decidió romper”.

La nueva vida de soltero de Kaminski

El periodista añadió que actualmente Francisco Kaminski estaría retomando su vida de soltero, siendo visto en algunos pubs y compartiendo con personas de su entorno laboral.

Filtran imágenes de Francisco Kaminski abandonando su lujoso departamento

Filtran imágenes de Francisco Kaminski abandonando su lujoso departamento

Según González, al animador le pesa lo que entregó en la relación: “Lo que más le molesta a él es todo lo que ha tenido que hacer, decir o incluso sacrificar, para que la relación fuera de la mejor manera. Porque llegó a comentar que todo lo que tiene su departamento arrendado, desde un plato para poder comer, se lo regaló a Camila Andrade”.

Por último, González reveló que Kaminski habría calificado a la modelo con una dura expresión: “La palabra que al parecer utilizó (para Camila Andrade), es que la veía como una aprovechadora. Al menos a mí, me parece que es una palabra fuerte”.

Temas Santiago de ChileChiletelevisión chilena
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Se suma al comando de Jara? Francisco Vidal habló de su futuro tras su polémica salida de TVN

¿Se suma al comando de Jara? Francisco Vidal habló de su futuro tras su polémica salida de TVN

Lo más popular
Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral
1

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”
2

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares
3

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei
4

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF
5

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento
6

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

Más Noticias
“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

Tucumán tendrá una ley propia de Salud Mental para brindar contención integral

Tucumán tendrá una ley propia de Salud Mental para brindar contención integral

La ciclovía a El Cadillal está congelada por falta de financiamiento

La ciclovía a El Cadillal está congelada por falta de financiamiento

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Comentarios