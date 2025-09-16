Secciones
Por una centésima: la chilena Martina Weil quedó fuera de la final de los 400 metros del Mundial de Atletismo

La joven terminó cuarta en su serie con un tiempo de 49.88 segundos, quedando detrás de la noruega Henriette Jaeger.

Por una centésima: la chilena Martina Weil quedó fuera de la final de los 400 metros del Mundial de Atletismo
Hace 1 Hs

Martina Weil estuvo muy cerca de alcanzar la final de los 400 metros femeninos en el Mundial de Atletismo 2025, que se celebra este mes en Tokio, Japón, pero quedó fuera por apenas una centésima.

La joven terminó cuarta en su serie con un tiempo de 49.88 segundos, quedando detrás de la noruega Henriette Jaeger, quien con 49.87 logró ser la última en clasificar a la final.

La semifinal fue ganada por la estadounidense Sydney McLaughlin-Levron, quien registró un tiempo de 48.29 segundos.

A sus 26 años, Martina atraviesa una temporada destacada. La atleta se ha consolidado como dueña de los récords nacionales de 400 metros (49.72), 400 metros bajo techo (51.67), 200 metros (22.82) y como integrante del relevo 4×400 (3:37.64).

Además de su participación en Tokio, Weil se ha posicionado entre las mejores a nivel mundial: logró un cuarto lugar en el Mundial Indoor de China y obtuvo un podio en la fecha de Diamond League en París, Francia.

