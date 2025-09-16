Impacto: Loreto Valenzuela reveló que fue vetada de las teleseries de TVN por una reconocida actriz

Loreto Valenzuela se sinceró y reveló que una colega la vetó de las teleseries de Televisión Nacional de Chile (TVN). Durante la conversación con Juan José Lavín en Vía X, la querida actriz recordó su paso por la época dorada de la estación televisiva, en la que participó en producciones emblemáticas como Santo Ladrón y Amores de Mercado.
El tema surgió cuando el conductor le preguntó si había recibido un veto en la señal tras una antigua declaración suya: "Algunos tienen buenos contactos y logran conseguir roles protagónicos por años, o incluso vetar a otros actores".
Al respecto, la actriz confirmó sus dichos y precisó que "más que actores, fueron actrices" quienes la vetaron de las teleseries.
Valenzuela reconoció que la situación le afectó, pero aseguró que ya no le preocupa: "Lo sufrí, pero como te digo, me da lo mismo y el karma llega". Explicó que todo ocurrió luego del término de Amores de Mercado: "Te voy a decir que la escena mía con (Álvaro) Rudolphy, en la que le confesaba que era su madre, creo que es una de las que más ha tenido sintonía en la vida".
Además, comentó sobre el impacto que tuvo entre el público: "Yo fui muy amada por el público y de repente no me contrataron más. Después me dijeron qué había pasado. Yo dije: 'Qué increíble, cómo tú puedes hacerle eso a un colega'".
Para cerrar el tema con un toque de humor, Lavín le envió un mensaje entre risas: "Le mandamos saludos a la coleguita que está protagónica en estos días en la prensa".