Mane Swett compartió un desgarrador mensaje en medio de la lucha legal por su hijo

El poema continúa describiendo momentos cotidianos de amor y cuidado: “Quizás hay días en los que no se peina, ni se pinta los labios como antes. A veces grita, a veces me regaña y otras veces se encierra en silencio, pero aunque diga que está rota ¡Todavía me prepara mi desayuno favorito! Me cubre con la cobija y me canta despacito”.