Mane Swett compartió un desgarrador mensaje en medio de la lucha legal por su hijo

Mane Swett reapareció en redes sociales con una emotiva publicación que aborda las dificultades y desafíos de la maternidad. El mensaje llega en medio de la apelación que la actriz presentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos, con el objetivo de recuperar la tuición de su hijo Santiago.
En su publicación, Swett reposteó un poema de Fleurs Maye titulado “Mi mamá se rompió”, que refleja las complejidades del vínculo materno.
“Mi mamá está rota, la escuché decirlo al teléfono mientras lloraba. No sé qué significa, ni con quién hablaba ¡Si yo no la veo ni un poquito desbaratada!”, señaló el texto.
El poema continúa describiendo momentos cotidianos de amor y cuidado: “Quizás hay días en los que no se peina, ni se pinta los labios como antes. A veces grita, a veces me regaña y otras veces se encierra en silencio, pero aunque diga que está rota ¡Todavía me prepara mi desayuno favorito! Me cubre con la cobija y me canta despacito”.
El mensaje de Mane en medio de la batalla legal en EEUU
Finalmente, el mensaje termina con la frase: “Mi mamá dice que está rota. Yo la escucho llorar detrás de la puerta del baño. Ella cree que no me doy cuenta, pero sus lágrimas hacen murmullo y me pregunto qué será lo que se le descompuso”.
Como cierre, la artista añadió la frase “resiste mamá”, que fijó en sus historias destacadas, mostrando un llamado a la fortaleza en medio de las adversidades personales y familiares.