La Infanta Sofía inicia su vida universitaria en Lisboa: primeras imágenes oficiales de la benjamina de la Familia Real

La Infanta Sofía ya ha comenzado una de las etapas más importantes de su vida académica. La hija menor de los Reyes Felipe y Letizia se ha instalado en Lisboa, donde el próximo 22 de septiembre iniciará sus estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, un centro privado con sede en la capital lusa y adscrito a la Universidad de Londres.
Tras concluir su formación en el UWC Atlantic College de Gales, la hermana de la Princesa Leonor se embarca en un nuevo desafío educativo con un marcado carácter internacional, en un entorno en el que conviven estudiantes de más de 40 países y donde las clases se imparten en inglés y en grupos reducidos.
Primeros días en Lisboa: turismo y vida universitaria
La Casa Real ha compartido un total de siete fotografías oficiales de la Infanta Sofía en Portugal, que muestran algunos de sus primeros pasos en su nueva ciudad. En ellas se la puede ver en lugares emblemáticos de Lisboa, como el Monasterio de los Jerónimos, así como paseando por las calles junto a otros universitarios y disfrutando de los famosos atardeceres desde los miradores de la capital portuguesa.
La elección de Lisboa como ciudad universitaria también refuerza los lazos de la Familia Real con Portugal, un país muy presente en la agenda oficial: no hay que olvidar que fue allí donde la Princesa Leonor realizó en 2023 su primer viaje oficial en solitario.
Una etapa marcada por la internacionalización
La estancia en Lisboa será, en principio, de un año, dentro de la estructura académica del Forward College, que promueve la movilidad y la experiencia multicultural de sus alumnos. Para la Infanta Sofía, esta oportunidad supone no solo continuar su formación académica, sino también integrarse en un entorno internacional que marcará su desarrollo personal y profesional.
Con estas primeras imágenes, queda inaugurada oficialmente una nueva etapa en la vida de la Infanta Sofía, que afronta desde Lisboa su debut en la vida universitaria con ilusión, independencia y un fuerte componente internacional.