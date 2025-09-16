La Infanta Sofía inicia su vida universitaria en Lisboa: primeras imágenes oficiales de la benjamina de la Familia Real

Primeros días en Lisboa: turismo y vida universitaria

La Casa Real ha compartido un total de siete fotografías oficiales de la Infanta Sofía en Portugal, que muestran algunos de sus primeros pasos en su nueva ciudad. En ellas se la puede ver en lugares emblemáticos de Lisboa, como el Monasterio de los Jerónimos, así como paseando por las calles junto a otros universitarios y disfrutando de los famosos atardeceres desde los miradores de la capital portuguesa.