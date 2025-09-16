Gabriel Boric y el "Mono" Sánchez protagonizaron un divertido cruce en La Pampilla: "Me caía mal..."

Este año, la Fiesta de La Pampilla se desarrollará entre el 17 y el 20 de septiembre y promete cuatro jornadas de música, cultura y gastronomía. El evento contará con un pabellón regional que reunirá a 30 expositores locales de artesanía en piedra, cerámica y madera, además de una variada oferta gastronómica con ingredientes típicos de la zona. A ellos se suman 25 expositores de pisco artesanal y vinos de los valles de la Región de Coquimbo.