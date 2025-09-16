Gabriel Boric y el "Mono" Sánchez protagonizaron un divertido cruce en La Pampilla: "Me caía mal..."

El presidente de Chile, Gabriel Boric, dio inicio a la tradicional Fiesta de La Pampilla con un discurso que sorprendió a más de un asistente, especialmente a los fanáticos del fútbol.
Durante su intervención, el mandatario destacó la campaña del puntero Coquimbo Unido, que se acerca a un histórico título en la Liga de Primera. Lo que el mandatario no sabía era que el arquero Diego "Mono" Sánchez, figura clave del equipo, estaba presente en el evento.
“Yo soy futbolero, mis respetos al ‘Chino’ González, a Waterman, que tremendo goleador, lo que está haciendo Zavala, increíble el ‘Mono Sánchez’, me caía mal, pero impresionante como está jugando, mis respetos Coquimbo”, afirmó, reprodujo el portal BioBio.
Al reconocer la presencia del portero, Boric agregó: “Está el ‘Mono’ Sánchez ahí, tremendo campeonato y tremenda trayectoria, no solo en esta temporada”, destacando al arquero campeón del fútbol chileno en 2013 y actual capitán del elenco pirata, ovacionado por el público local.
La Fiesta de La Pampilla 2025
Este año, la Fiesta de La Pampilla se desarrollará entre el 17 y el 20 de septiembre y promete cuatro jornadas de música, cultura y gastronomía. El evento contará con un pabellón regional que reunirá a 30 expositores locales de artesanía en piedra, cerámica y madera, además de una variada oferta gastronómica con ingredientes típicos de la zona. A ellos se suman 25 expositores de pisco artesanal y vinos de los valles de la Región de Coquimbo.
En cuanto a los shows, la parrilla artística trae nombres de peso: Los Fabulosos Cadillacs, Illapu, Los Tres, Inti Illimani, Santa Feria, Los Viking’s 5, Los Charros de Lumaco, Ráfaga, María José Quintanilla, Drefquila y Pablito Pesadilla, entre otros.